Sanofi купит занимающуюся мРНК-исследованиями компанию за 160 млн долларов

Французская Sanofi объявила о приобретении биотехнологической компании Tidal Therapeutics, которая занимается в том числе исследованиями технологий мРНК. Сумма сделки составит 160 млн долл. авансом и до 310 млн в будущем.

Sanofi объявила о приобретении биотехнологической компании Tidal Therapeutics, сообщает издание PMLive. Tidal специализируется на исследованиях мРНК, которые, по словам Sanofi, имеют потенциал для лечениях ряда онкологических и иммунологических заболеваний.

В рамках сделки Sanofi заплатит 160 млн долл. авансом, еще до 310 млн долл. будут выплачены в зависимости от прохождения определенных регуляторных и рыночных этапов. По итогу соглашения Sanofi получит доступ к in vivo мРНК-платформе Tidal. Эта технология основана на наночастицах, которые доставляют мРНК для перепрограммирования иммунных клеток внутри организма.

Sanofi считает, что подход Tidal разработан для обеспечения «аналогичной» эффективности по сравнению с другими подходам ex vivo, в которых иммунные клетки генетически модифицируются для усиления их терапевтических свойств. Например, Т-клетки, экспрессирующие химерный антигенный рецептор (CAR). Согласно Sanofi, платформа Tidal может повысить безопасность, улучишь амбулаторное и повторное дозирование по сравнению с другими подходами.

«Мы ожидаем, что этот готовый подход следующего поколения может облегчить доступ терапии CAR-T-клетками к гораздо более широкому кругу пациентов», — заявил глобальный руководитель исследований и главный научный директор Sanofi Франк Нестле.

«Мы считаем, что лежащая в основе платформа мРНК создаст прорывные терапевтические подходы при различных онкологических и аутоиммунных состояниях», — добавил он.

Не только Sanofi и Tidal планируют применять технологию мРНК к другим областям заболеваний. Moderna тестирует кандидатную вакцину на основе мРНК в сочетании с «Китрудой» (пембролизумаб) от MSD у пациентов с меланомой и другими видами рака.

Николай Соколов

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