Союз производителей БАД поддержал эксперимент по маркировке БАД

О поддержке эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище заявили в Союзе производителей БАД. В организации подчеркивают, что маркировка позволит контролировать качество продукции.

«Мы всецело поддерживаем инициативу Роспотребнадзора о проведении эксперимента по маркировке БАД к пище, — заявил исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков. — В настоящий момент идет обсуждение деталей и мы рассчитываем, что предложения нашего союза будут учтены».

Эксперт уверен, что маркировка защитит потребителей. «Использование маркировки позволит масштабировать действенные методы контроля за надлежащим качеством продукции в новых, активно развивающихся каналах обращения БАД, в первую очередь в сегменте интернет-торговли, что станет ключевым инструментом защиты прав потребителей», — подчеркнул он.

«На сегодняшний день рынок БАД активно развивается, растет количество компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок, развиваются каналы продаж, поэтому критически важно создать действенную систему контроля качества данной категории продукции, понятную и прозрачную для потребителя, — считает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. — Маркировка обеспечивает цифровую прослеживаемость по всей товаропроводящей цепочке, отсекая из каналов продаж продукцию непонятного происхождения и подтверждения качества. А с помощью приложения «Честный ЗНАК» любой покупатель сможет получить достоверную информацию о товаре, пожаловаться на нарушения».

В проекте постановления Правительства РФ указывается, что пилотный проект по маркировке БАД продлится до 1 марта 2022 года.

Материал партнера: ЦРПТ

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