Правительственная комиссия одобрила включение вакцины от COVID-19 в календарь ппрививок

Дополнение перечня профилактических прививок вакциной против коронавирусной инфекции потребует в 2022–2023 годы дополнительных средств из федерального бюджета в размере 75,8 млрд руб.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения проект федерального закона, вносящий изменения в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, сообщается на сайте фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения», – сказал Жуков.

Исполнение федерального закона, в случае принятия, потребует выделения на 2021–2023 годы дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 75,8 млрд руб. (в эпидемическом сезоне 2021 года 31,3 млрд руб., в эпидемических сезонах 2022–2024 годов в сумме по 22,2 млрд руб. ежегодно).

В декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минюсту разработать и принять документ, предусматривающий включение вакцинации против новой коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности.

О том, что после разработки вакцин иммунизация от COVID-19 может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, «ФВ» писал еще в начале июня 2020 года.

Елена Сидорова

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