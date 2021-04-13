«Южноафриканский» штамм коронавируса оказался способен обойти защиту вакцины Pfizer

Иммунитет людей, привитых вакциной компаний Pfizer и BioNTech, оказался слабее против «южноафриканского» штамма коронавируса, чем от британского и исходного вариантов SARS-CoV2. К такому выводу пришли израильские ученые, проводившие исследование на выборке из 800 человек.

«Южноафриканский» вариант коронавируса, известного как B. 1.351, способен частично обходить защиту, вырабатываемую вакциной от COVID-19, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом говорится в новом израильском исследовании, опубликованном на портале medRxiv. Его результаты еще не прошли процедуру оценки экспертов.

Исследователи из Тель-Авивского университета и крупнейшей организации Израиля «Клалит», специализирующейся на предоставлении медицинской помощи, изучили секвенированные образцы РНК почти 400 человек с положительным результатом теста на COVID-19, которые получили как минимум одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Их сравнили с образцами того же количества людей, зараженных коронавирусом, но еще не успевших привиться.

Полученные данные свидетельствуют о том, что B. 1.351 способен «пробить» защиту вакцины, в отличие от исходного и «британского» штаммов коронавируса.

Возглавлявший исследование профессор Ади Стерн сообщил в интервью Times of Israel: «Мы можем утверждать, что вакцина менее эффективна, но необходимо проведение дополнительных исследований, чтобы точно установить, насколько».

Было отмечено, что основным недостатком исследования был небольшой размер выборки. B. 1.351 составляет лишь около 1% всех случаев заражения COVID-19. Наиболее распространенным в Израиле является британский штамм B. 1.1.7.

В прошлом месяце глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что она обеспокоена ситуацией с пандемией в Соединенных Штатах. Новые варианты SARS-CoV2 продолжают распространяться, и все большее число новых случаев COVID-19 выявляется ежедневно. Директор CDC предупредила, что это может привести к началу четвертой волны распространения коронавируса в стране, пишет издание The Hill.

Израиль начал национальную кампанию вакцинации еще в декабре. К февралю она лидировала в мире по темпам иммунизации населения, привив миллионы своих граждан. В этой связи здесь были организованы испытания вакцины Pfizer/BioNTech на реальной выборке. Согласно их результатам, вакцина производителей оказалась эффективной на 94%. Однако новое исследование поднимет новую череду вопросов относительно верности этих данных.

По мере распространения вариантов Pfizer заявлял, что проводит проверку способности третьей дозы вакцины вырабатывать более сильную иммунную реакцию к штаммам SARS CoV2. Об этом говорилось в февральском пресс-релизе производителя.

Владимир Заболотских

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