Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения за I квартал

Роспатент определил пятерку лучших медицинских изобретений по итогам I квартала 2021 года. С момента объявления пандемии по состоянию на 31 марта 2021 года выдано 222 патента на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.
За первый квартал 2021 года всего выдано 865 патентов в области медицины. Из них 685 изобретений и 180 полезных моделей. При этом в Роспатенте отмечают, что в процессе подачи заявок лидируют отечественные изобретатели.
TOP5 наиболее интересных медицинских изобретений первого квартала 2021 года:
- Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова запатентовал Новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, обладающее вируснейтрализующей активностью и способное к связыванию S белка вируса SARS-CoV-2 (№2744274).
Особенностью разработки является то, что полученное антитело позволяет эффективно блокировать инфекцию SARS-CoV-2, а также идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2 с использованием всех доступных иммунохимических методов. Так, полученное антитело против вируса SARS-CoV-2 позволяет обнаружить до 1 нг (нанограмм) S белка вируса SARS-CoV-2 с помощью метода иммуноферментного анализа, в связи с чем является высокочувствительным. Таким образом, разработанное моноклональное антитело может применяться как для лечения инфекции SARS-CoV-2, так и для ее обнаружения.
- МГУ запатентовал 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов (№ 2740287).
Средство для доставки лекарственного вещества в организм с длительным его высвобождением из состава этого средства состоит из частиц, содержащих 3D-матриксные структуры специального полимера. Внутри этих частиц находятся антибактериальные или противоопухолевые лекарственные вещества, которые связаны с этим полимером.
«Существенным преимуществом данного изобретения является возможность подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени», – указано в патенте.
- Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал Систему CRISPR-Cas для выявления гена антибиотикоустойчивости blaVIM-2 (металло-бета-лактамаза класс B VIM-2) Pseudomonas aeruginosa в ультранизких концентрациях (№ 2743861).
Диагностическое средство позволяет выявлять антибиотикоустойчивые микроорганизмы посредством технологии определения у них гена антибиотикоустойчивости. Определение такого специфического гена у микроорганизмов позволяет использовать эффективные технологии борьбы с ними.
Преимущество данного изобретения заключается в возможности быстрого и высокочувствительного анализа, вплоть до единичного их обнаружения в любом биологическом образце.
- Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова запатентовал Способ диагностики рака молочной железы по уровню мРНК TGEβ и TNFα в плазме крови (№ 2742209).
Запатентована технология ПЦР диагностики, позволяющая диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Для этого определяют уровень внеклеточных рибонуклеиновых кислот, которые отражают активность генов, вызывающих превращение нормальных клеток в опухолевые.
Преимуществом данного изобретения является возможность раннего достоверного обнаружения факторов риска наличия опухоли молочной железы, что позволяет своевременно начать лечение женщины, предотвратив развитие тяжелых форм заболевания.
- Университет ИТМО запатентовал Комплекс для детекции и направленного разрушения клеток (№ 2743993).
Комплекс предназначен для визуализации и последующего разрушения опухолевых клеток методом фотодинамической терапии.
Особенность комплекса заключается в том, что он является двухкомпонентным, содержащим активный и вспомогательный детектирующие компоненты. При этом активный компонент содержит молекулу фотосенсибилизатора, плазменную наночастицу, биологическую распознающую молекулу и дополнительно молекулу органического флуоресцентного красителя. Вспомогательный компонент содержит квантовые точки с антителом. До связывания с эпитопами онкомаркера (место на опухоли, с которым связывается препарат), то есть до попадания в опухоль, компоненты пространственно разделены. И только после связывания с опухолью происходит пространственное объединение обоих компонентов, что обеспечивает детекцию целевого флуоресцентного сигнала и активацию фотосенсибилизатора.
«Такой комплекс позволяет снизить фоновую токсичность фотосенсибилизаторов, применяемых для направленного разрушения клеток методами фотодинамической терапии, и увеличить специфичность их детекции», – отмечают в Роспатенте.
«Всплеск изобретательской активности в сфере медицины помогает внедрять инновационные технологии, польза которых для пациентов очевидна. Роспатент, со своей стороны, создает отвечающую современным реалиям комфортную среду для взаимодействия с заявителями: ускоренное рассмотрение заявок, связанных с социально-значимыми изобретениями в сфере медицины, возможность наглядного представления заявленного технического решения с помощью 3D-моделей, а кроме того, получение охранных документов в электронной форме», – отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
Фото: rospatent.gov.ru
Елена Сидорова
pharmvestnik