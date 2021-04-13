Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения за I квартал

Роспатент определил пятерку лучших медицинских изобретений по итогам I квартала 2021 года. С момента объявления пандемии по состоянию на 31 марта 2021 года выдано 222 патента на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

За первый квартал 2021 года всего выдано 865 патентов в области медицины. Из них 685 изобретений и 180 полезных моделей. При этом в Роспатенте отмечают, что в процессе подачи заявок лидируют отечественные изобретатели.

TOP5 наиболее интересных медицинских изобретений первого квартала 2021 года:

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова запатентовал Новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, обладающее вируснейтрализующей активностью и способное к связыванию S белка вируса SARS-CoV-2 (№2744274).

Особенностью разработки является то, что полученное антитело позволяет эффективно блокировать инфекцию SARS-CoV-2, а также идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2 с использованием всех доступных иммунохимических методов. Так, полученное антитело против вируса SARS-CoV-2 позволяет обнаружить до 1 нг (нанограмм) S белка вируса SARS-CoV-2 с помощью метода иммуноферментного анализа, в связи с чем является высокочувствительным. Таким образом, разработанное моноклональное антитело может применяться как для лечения инфекции SARS-CoV-2, так и для ее обнаружения.

МГУ запатентовал 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов (№ 2740287).

Средство для доставки лекарственного вещества в организм с длительным его высвобождением из состава этого средства состоит из частиц, содержащих 3D-матриксные структуры специального полимера. Внутри этих частиц находятся антибактериальные или противоопухолевые лекарственные вещества, которые связаны с этим полимером.

«Существенным преимуществом данного изобретения является возможность подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени», – указано в патенте.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал Систему CRISPR-Cas для выявления гена антибиотикоустойчивости blaVIM-2 (металло-бета-лактамаза класс B VIM-2) Pseudomonas aeruginosa в ультранизких концентрациях (№ 2743861).

Диагностическое средство позволяет выявлять антибиотикоустойчивые микроорганизмы посредством технологии определения у них гена антибиотикоустойчивости. Определение такого специфического гена у микроорганизмов позволяет использовать эффективные технологии борьбы с ними.

Преимущество данного изобретения заключается в возможности быстрого и высокочувствительного анализа, вплоть до единичного их обнаружения в любом биологическом образце.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова запатентовал Способ диагностики рака молочной железы по уровню мРНК TGEβ и TNFα в плазме крови (№ 2742209).

Запатентована технология ПЦР диагностики, позволяющая диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Для этого определяют уровень внеклеточных рибонуклеиновых кислот, которые отражают активность генов, вызывающих превращение нормальных клеток в опухолевые.

Преимуществом данного изобретения является возможность раннего достоверного обнаружения факторов риска наличия опухоли молочной железы, что позволяет своевременно начать лечение женщины, предотвратив развитие тяжелых форм заболевания.

Университет ИТМО запатентовал Комплекс для детекции и направленного разрушения клеток (№ 2743993).

Комплекс предназначен для визуализации и последующего разрушения опухолевых клеток методом фотодинамической терапии.

Особенность комплекса заключается в том, что он является двухкомпонентным, содержащим активный и вспомогательный детектирующие компоненты. При этом активный компонент содержит молекулу фотосенсибилизатора, плазменную наночастицу, биологическую распознающую молекулу и дополнительно молекулу органического флуоресцентного красителя. Вспомогательный компонент содержит квантовые точки с антителом. До связывания с эпитопами онкомаркера (место на опухоли, с которым связывается препарат), то есть до попадания в опухоль, компоненты пространственно разделены. И только после связывания с опухолью происходит пространственное объединение обоих компонентов, что обеспечивает детекцию целевого флуоресцентного сигнала и активацию фотосенсибилизатора.

«Такой комплекс позволяет снизить фоновую токсичность фотосенсибилизаторов, применяемых для направленного разрушения клеток методами фотодинамической терапии, и увеличить специфичность их детекции», – отмечают в Роспатенте.

«Всплеск изобретательской активности в сфере медицины помогает внедрять инновационные технологии, польза которых для пациентов очевидна. Роспатент, со своей стороны, создает отвечающую современным реалиям комфортную среду для взаимодействия с заявителями: ускоренное рассмотрение заявок, связанных с социально-значимыми изобретениями в сфере медицины, возможность наглядного представления заявленного технического решения с помощью 3D-моделей, а кроме того, получение охранных документов в электронной форме», – отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Фото: rospatent.gov.ru

Елена Сидорова

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