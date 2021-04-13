Отгрузки компании «Валента» в январе – феврале за год выросли в 54 раза

Объем производства лекарств в России за январь – февраль составил 101,4 млрд руб. К аналогичному периоду прошлого года рост составил 61% в рублевом выражении. Однако итоги февраля оказались существенно ниже результатов работы отрасли в январе. Максимальные темпы роста в ТОР10 корпораций — производителей ОТС-препаратов показала «Валента», отгрузки компании в натуральном выражении за год выросли в 54 раза за счет препаратов «Ингавирин» и «Граммидин».

Суммарный объем производства лекарственных препаратов в России за первые два месяца 2021 года достиг 101,4 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), следует из данных аналитической компании RNC Pharma. Динамика относительно аналогичного периода 2020 года превысила 61% в рублевом эквиваленте. Это заметно выше средних результатов, которые отрасль показала по итогам прошлого года.

Натуральные объемы производства также растут. Показатель прироста в упаковках составил 16%, всего за январь – февраль было произведено 700 млн упаковок лекарств. А вот динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) ниже. Здесь относительно января – февраля 2020 года аналитики отмечают рост отгрузок всего на 2,4%. Всего с начала текущего года было произведено 11,9 млрд МЕД.

Рублевая и натуральная динамика в первые месяцы года находилась на достаточно высоком уровне. Итоги февраля все же оказались существенно ниже результатов работы отрасли в январе, даже несмотря на традиционно низкую активность в первом месяце года из-за продолжительных новогодних и рождественских каникул. Так, долгосрочная динамика отгрузок в феврале 2021 года составила 42,5% в рублях и порядка 7,9% в упаковках. Для сравнения: динамика в январе 2021 года к январю прошлого года достигала 91% в рублях и 25,4% в упаковках.

В отчете RNC Pharma отмечается, что по итогам первых месяцев года просматривается серьезное изменение структуры ассортимента выпускаемых препаратов, в том числе за счет смещения производства в сторону продукции верхнего ценового сегмента. Натуральная динамика в отношении основных групп лекарств также значительно отличается: так, по итогам периода январь – февраль 2021 года производство Rx-препаратов выросло на 21% в упаковках, отгрузки ОТС-препаратов прибавили 12%. Несмотря на это, последние все равно доминируют: в общем объеме производства за период на безрецептурные препараты приходилось 53% (в упаковках).

В январе – феврале отгрузки рецептурных препаратов осуществляли 231 корпорация. Абсолютным лидером по натуральному объему производства Rx-препаратов стала «Биннофам Групп», к тому же предприятие демонстрировало внушительную динамику на уровне 13% (в упаковках). Здесь особенно отличились антибактериальные препараты, в частности отгрузки препарата «Сультасин» выросли за год в 13 раз, «Азитромицина» — в 12 раз, «Левофлоксацина» — в 8 раз. Максимальный же показатель натуральной динамики по группе Rx-препаратов из числа топовых компаний показала «Тульская фармацевтическая фабрика» — относительно первых двух месяцев 2020 года производство выросло более чем в 14 раз, основной вклад в динамику внес «Магния сульфат» (порошок для приготовления раствора для приема внутрь), за год его выпуск увеличился в 56 раз.

ОТС-препараты в январе – феврале 2021 года производили 120 корпораций. Абсолютным лидером по натуральному объему производства стал «Фармстандарт», компания также демонстрировала более чем двухкратный рост отгрузок. Наиболее массовый продукт компании по-прежнему «Арбидол», к тому же производство препарата относительно января – февраля 2020 года выросло в 3,7 раза.

Максимальными же темпами роста в ТОР10 корпораций — производителей ОТС-препаратов отличилась «Валента», отгрузки компании в натуральном выражении за год выросли в 54 раза. Динамику обеспечивали препараты «Ингавирин» и «Граммидин».

pharmvestnik