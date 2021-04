Правительство уточнило правила применения предельных отпускных цен на ЖНВЛП Отгрузки компании «Валента» в январе – феврале за год выросли в 54 раза » ФМБА получило патент на «МИР-19» Институт иммунологии получил патент на комбинированное лекарственное средство «МИР-19» для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. Сейчас начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2. Роспатент выдал патент ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2. Препарат называется «МИР-19». Эта аббревиатура расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», сообщается на сайте ФМБА. Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, методом ингаляционного или интраназального введения. «МИР-19» – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. 10 апреля в научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) «Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology» вышла статья научного коллектива ГНЦ «Институт иммунологии» под руководством директора Мусы Хаитова «Ингибирование репродукции SARS-CoV-2 модифицированным препаратом миРНК в комплексе с дендримерным пептидом». Статья описывает терапевтическую стратегию против COVID-19, основанную на ингаляции модифицированной миРНК в комплексе с дендримерным пептидом. Несмотря на то что вакцины для профилактики COVID-19 становятся все более доступными, существует потребность в специфических формах лечения. В своем исследовании авторы оценили противовирусный эффект миРНК в отношении SARS-CoV-2 в экспериментах in vitro и in vivo. «В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2», – говорится в сообщении ФМБА. 1 марта Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о разработке этого препарата. pharmvestnik