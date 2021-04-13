Правительство уточнило правила применения предельных отпускных цен на ЖНВЛП

Михаил Мишустин подписал документ, который дает ориентир в применении зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП. Это поможет избежать некорректного применения сведений реестра предельных отпускных цен.

Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Постановление № 556 от 08.04.2021, систематизирующее применение предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с различными правилами и особенностями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Сейчас госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного препарата с одним штриховым кодом сведения о различных предельных отпускных ценах. Это создает участникам рынка определенные сложности.

«Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра», – говорится в сообщении правительства.

31 октября 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом правительство утвердило особый порядок перерегистрации цен на необходимые и важнейшие лекарства. Он устанавливает особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в случае дефицита или риска его возникновения в связи с ценообразованием на препараты.

Елена Сидорова

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