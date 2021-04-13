В Китае рассказали о низкой эффективности своих вакцин против COVID-19

Китайский чиновник из Центра по контролю и профилактике заболеваний заявил о неэффективности китайских вакцин от COVID-19. Он также предположил, что для решения этой проблемы можно попробовать смешивать дозы разных препаратов. Однако вскоре опроверг свои слова, назвав их «вырванными из контекста».

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, который заявлял о неэффективности китайских вакцин от COVID-19, опроверг свои слова, пишет The Financial Times. Ранее он говорил, что существующие препараты «не обладают высокой степенью защиты», и что поправить это можно с помощью подбора разных дозировок и времени между прививками, а также комбинированием различных вакцин.

Однако вскоре он сообщил, что имел в виду все вакцины от коронавируса, которые производятся в мире. Он рассказал государственному порталу Global Times, что «уровень защиты всех вакцин в мире иногда высокий, а иногда низкий», — пишет BBC. «Как повысить их эффективность это вопрос, который необходимо рассмотреть ученым всего мира», – добавил он.

Он сказал, что его более ранние заявления о том, что китайские вакцины имеют низкий уровень защиты, были «неправильным пониманием» его слов, и что эти предположения «вырваны из контекста».

В то же время китайские вакцины в очередной раз оказались в центре скандала в Чили, пишет Reuters. Исследователи Чилийского университета сообщили, что эффективность препарата Sinovac после введения первой дозы составляет 3%, после двух доз в течение двух недель – 27,7%, а после месяца – 56,5%, сообщает китайское агентство SCMP.

Чилийский министр науки Андрес Кув в свою очередь указал на то, что обращать внимание стоит на данные, показывающие эффективности вакцины против случаев, требующих медицинского лечения, госпитализации или ведущих к смерти. По его словам, по этим категориям в ходе бразильского исследования вакцина показала результаты в 83,7% и 100% защиты соответственно.

Тем не менее в том же исследовании общая эффективность вакцины Sinovac составила 50,4%, а в других испытаниях в Турции и Индонезии она показала совершненно другие результаты – 65% и 91,25%. В новом турецком испытании эффективность вакцины составила 83,5%. Такие данные вызывают вопросы о настоящих характеристиках препарата, пишет FT.

Николай Соколов

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