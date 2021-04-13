Merck получила исключительные права на продвижение противодиабетического препарата Инвокана в России

Janssen (входит в группу компаний Johnson&Johnson) подписала соглашение о предоставлении немецкой Merck исключительных прав на продвижение препарата Инвокана (канаглифлозин) в России, Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме. Janssen (входит в группу компаний Johnson&Johnson) подписала соглашение о предоставлении немецкой Merck исключительных прав на продвижение препарата Инвокана (канаглифлозин) в России, Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме.

В соответствии с достигнутыми соглашениями, Merck со II квартала 2021 года будет заниматься импортом, дистрибуцией и продажей препарата в России.

В 2019 году в России было заключено 11 контрактов на закупку канаглифлозина на 329,6 млн рублей, поставщиками выступили «Фармстандарт» (313,6 млн рублей), «Медфарм» (15,7 млн рублей) и «Сибфарм» (29,1 тысячи рублей). В 2020 году было заключено всего четыре контракта на 270,3 млн рублей на поставку препарата, поставщиками стали «Фармстандарт» (251,6 млн рублей) и «Медфарм» (18,7 млн рублей).

В России на начало 2020 года были зарегистрированы порядка 5 млн пациентов с сахарным диабетом, при этом годовой прирост составил 4,7% среди взрослых и 5,3% среди детей, говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Инвокана (канаглифлозин) – инновационный препарат класса ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (SGLT2), предназначенный для контроля уровня глюкозы в крови у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа как в монотерапии, так и в составе комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами, включая инсулин. Лексредство зарегистрировано в России, не входит в перечень ЖНВЛП.

В 2016 году на заводе «Нанолек», расположенном в Кировской области, было запущено первое локализованное производство препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа – Глюкофаж Лонг (метформин) от MSD. Он входит в перечень ЖНВЛП.

Фото: 24gadget.ru

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