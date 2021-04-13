«Биннофарм Групп» планирует вывести на рынок 150 новых препаратов в течение пяти лет

Предприятия «Биннофарм Групп», объединяющей портфельные компании АФК «Система» – АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), в I квартале 2021 года получили семь регистрационных удостоверений на лекарственные средства в различных формах. Три препарата входят в список ЖНВЛП. В планах «Биннофарм Групп» – вывести на рынок до 150 новых препаратов в ближайшие пять лет.

«»Биннофарм Групп» обладает одним из самых больших портфелей препаратов на российском рынке – нашим производственным площадкам суммарно принадлежит более 450 регистрационных удостоверений. Мы непрерывно занимаемся развитием и заменяем устаревшие позиции на более современные, востребованные лекарственные средства. В течение пяти лет мы обновим около трети портфеля, добавив в него лекарственные средства различных терапевтических групп, а также биотехнологические препараты», – отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

В I квартале 2021 года предприятия, входящие в «Биннофарм Групп», получили регудостоверения на гипотензивные средства, снижающие артериальное давление, противовоспалительные – для пациентов с бронхиальной астмой и болезнями легких, а также нестероидные противовоспалительные, рентгеноконтрастные и другие препараты. Большая часть новых регистрационных удостоверений получена на производственную площадку «Алиум» в поселке Оболенск Московской области.

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: Зеленоград и Красногорск), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь). Образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система».

Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей – более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, на производственных площадках холдинга выпускается вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции.

gxpnews