АРФП выступила против инициативы «второй лишний» «Биннофарм Групп» планирует вывести на рынок 150 новых препаратов в течение пяти лет » Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на препарат «Эрелзи» Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную отпускную цену на лекарственный препарат «Эрелзи», первый и единственный на настоящий момент биоаналог этанерцепта, сообщает компания «Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис». В начале марта ведомство издало приказ о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на «Эрелзи» в следующих формах и дозировках: – раствор для подкожного введения, 50 мг/мл, 1 мл – шприцы (4): предельная цена без НДС – 31 246,84 руб.; – раствор для подкожного введения, 50 мг/мл, 0.5 мл – шприцы (4): предельная цена без НДС – 15 623,42 руб. «Эрелзи» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и одобрен для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, псориатический артрит, ювенильный идиопатический артрит, аксиальная форма спондилоартрита, псориаз. Компания «Сандоз» является пионером и мировым лидером в области разработки и производства биоаналогов, в портфеле которой в настоящий момент имеется уже восемь одобренных биоаналогов по всему миру. «Эрелзи» стал четвертым зарегистрированным в России биоаналогом компании «Сандоз», который позволит расширить возможности выбора терапии как для специалистов здравоохранения, так и для пациентов в России. gxpnews