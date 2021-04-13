АРФП выступила против инициативы «второй лишний»

Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) не поддержали инициативу по ограничению участия в торгах, названную участниками рынка «второй лишний», сообщает пресс-служба организации. В ассоциации считают, что правило ведет к дискриминации компаний, имеющих равносильные лицензии на производство и соблюдающих единые лицензионные требования.

Кроме того, члены АРФП в ходе сессии 8 апреля подтвердили готовность продолжить работу по совершенствованию практик патентного законодательства, подчеркнув, что любые нововведения в этой сфере не должны ухудшить положение производителей лекарственных средств, независимо от того производят они оригинальный препарат или дженерик.

«Сессия показала единство позиций членов АРФП и позволила скорректировать цели и задачи. Мы определили точки приложения наибольших активностей, и уже с сегодняшнего дня начнем реализовывать намеченные планы», — отметили в ассоциации.

Члены АРФП отмечают, что их обязательным приоритетом остается качество продукции, выпускаемой компаниями.

«Мы и дальше будем развивать диалог с регуляторами для выработки сбалансированной лекарственной политики. Рациональное использование лекарственных средств на основе разумного баланса применения инновационных и воспроизводимых препаратов для достижения намеченных показателей здравоохранения станет основным направлением в работе АРФП», — заявил генеральный директор ассоциации Виктор Дмитриев по итогам мероприятия.

gxpnews