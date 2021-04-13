EMA изучает случаи тромбоза после вакцины J&J

Комитет по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC) в составе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) приступил к изучению случаев тромбоэмболии у пациентов, получивших вакцину от COVID-19 Janssen компании Johnson&Johnson (J&J), сообщает регулятор.

По данным EMA, после вакцинации этим препаратом было зафиксировано четыре случая тромбообразования. Регулятор отмечает, что один такой случай был зарегистрирован во время клинических испытаний, а остальные три произошли во время кампании по иммунизации населения в США, где вакцину J&J успели получить уже 5 млн человек. Один из привитых скончался от тромбоэмболии.

9 апреля два центра вакцинации компании Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили применение вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson из-за нескольких случаев возникновения возможных побочных эффектов. По данным телеканала CBS, 7 апреля в Денвере (штат Колорадо) 11 человек почувствовали головокружение или тошноту сразу после прививки. Днем позже несколько человек испытали те же симптомы уже в Северной Каролине.

28 февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson, о регистрации ее однокомпонентной вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре и в чрезвычайных обстоятельствах. В ходе III фазы клинических исследований вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.

gxpnews