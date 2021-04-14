Центр Гамалеи отрицает образование тромбов у привитых «Спутником V» пациентов

В Центре им. Гамалеи сообщили, что вакцина против COVID-19 «Спутник V» не провоцирует случаи тромбоза венозного синуса головного мозга после ее получения. Специалисты заявили, что другие вакцины на той же платформе, которые связывают с тромбоэмболическими событиями, отличаются по технологии от «Спутника V».

В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи сообщили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не провоцирует случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST). Такой вывод был сделан на основании данных клинических исследований и данных, полученных в ходе вакцинации населения. Заявление было опубликовано на сайте вакцины.

Заявление вышло на фоне проблем с другими вакцинами, которые основаны на платформе аденовирусных векторов. Так, в США призвали приостановить использование вакцины J&J против COVID-19 из-за того, что у шести пациентов обнаружили редкое заболевание, связанное с образованием тромбов. Кроме того, EMA признало тромбоз сосудов крайне редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

Cпециалисты Института им. Гамалеи утверждают, что все основанные на платформе аденовирусных векторов вакцины «разные» и «не могут сравниваться напрямую». В частности, в вакцине AstraZeneca используется «аденовирус шимпанзе для доставки антигена, состоящего из S-белка, объединенного с лидерной последовательностью тканевого активатора плазминогена». А в вакцине J&J используется «аденовирус человека серотипа Ad26 и полноразмерный S-белок, стабилизированный мутациями».

А «Спутник V» — двухкомпонентная вакцина, в которой используются серотипы аденовируса 5 и 26. Фрагмент тканевого активатора плазминогена в препарате не используется, а вставка антигена представляет собой немодифицированный полноразмерный S-белок.

Кроме того, специалисты пишут, что при производстве российской вакцины используется 4-ступенчатая технология очистки, которая включает «две стадии хроматографии и две стадии фильтрации с тангенциальным потоком», что повышает ее безопасность.

Фото: mil.ru

Николай Соколов

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