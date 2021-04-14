Eli Lilly сокращает рабочие места и закрывает предприятие дочерней Dermira

Eli Lilly сократит 163 рабочих места и закроет предприятие дочерней компании Dermira. Кроме того, она продаст препарат против повышенного потоотделения Qbrexza компании Journey Medical. Это позволит компании сосредоточиться на разработке препарата lebrikizumab против атопического дерматита.

Компания Eli Lilly планирует сократить 163 рабочих места и закрыть предприятие своей дочерней компании Dermira в Менло-Парке (Калифорния), пишет PharmaLive. Eli Lilly приобрела Dermira, которая специализируется на медицинской дерматологии, в 2020 году за 1,1 млрд долл. По итогу сделки компания получила лекарство от повышенного потоотделения Qbrexza и препарат lebrikizumab против атопического дерматита.

Но сейчас Eli Lilly сокращает штат Dermira, а также продает Qbrexza компании Journey Medical. Два испытания показали, что использование Qbrexza приводило к клинически значимым улучшениям в количестве потоотделения, а несколько других исследований установили безопасность и эффективность препарата при применении в течение 48 недель. В 2020 году продажи Qbrexza составили 24 млн долл.

«Мы очень рады укрепить наши позиции в дерматологии, добавив QBREXZA к нашему растущему портфелю брендов, отпускаемых по дерматологическим рецептам…Приобретение QBREXZA позволит нам предоставить доступный и удобный продукт миллионам американцев, которые страдают от чрезмерной потливости подмышек. Многие такие случаи остаются невыявленными и не получают лечения», — заявил президент и главный исполнительный директор Journey Medical Клод Марауи.

В то же время Eli Lilly продолжит разработку моноклональных тел lebrikizumab. Pharmalive пишет, что компания планирует составить конкуренцию «Дупиксент» от Sanofi и Regeneron, который уже одобрен для лечения дерматита средней и тяжелой степени.

«Это приобретение дает возможность добавить [в наше портфолио] многообещающее иммунологическое соединение для лечения атопического дерматита в III фазе испытаний…Мы с нетерпением ждем завершения приобретения и продолжения отличной работы Dermira», — говорил президент Lilly Bio-Medicines Патрик Йонссон в момент покупки Dermira.

Николай Соколов

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