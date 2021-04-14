ФАС признала ненадлежащей рекламу «Терафлю»

Приведенное в рекламе сравнение «Терафлю» с другими лекарственными препаратами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях, является некорректным. ФАС выдала кампании «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» предписание об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Комиссия ФАС выявила в рекламных роликах лекарственного препарата «Терафлю» на телеканале «Звезда» в январе 2021 года нарушения закона о рекламе. В рекламе говорилось, что «Терафлю» препарат № 1 в рекомендациях специалистов, сообщается на сайте антимонопольной службы.

«Согласно закону приводимое в рекламе сравнение должно быть полным, основываться на сопоставимых критериях и позволять объективно оценить свойства товара. Использованное в рекламе сравнение «Терафлю» с другими лекарственными препаратами, основанное на рекомендациях специалистов, носит субъективный характер и не позволяет объективно оценить свойства препарата. В данных обстоятельствах приведенное в рекламе сравнение «Терафлю» с другими лекарствами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях, является некорректным», – указано в сообщении ФАС.

В ведомстве также указывают, что визуальный ряд рекламы демонстрирует эффект полного выздоровления в результате применения препарата «Терафлю» у человека с симптомами заболевания. Между тем. согласно п.8 ч.1 ст.24 Закона о рекламе, реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

ФАС выдала предписание АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

pharmvestnik