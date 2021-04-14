Сервис Apteka.ru занял 3 место по количеству заказов среди крупнейших интернет-магазинов России

Исследовательское агентство Data Insight подвело итоги 2020 года и опубликовало рейтинг «Топ100 крупнейших интернет-магазинов России». В рейтинге указаны данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку каждой компании.

Сервис Apteka.ru по объему продаж занял 8 место, став первым интернет-магазином в категории «Здоровье». Следующая интернет-аптека в данной категории занимает в рейтинге 42 место. Товарооборот сервиса Apteka.ru за 2020 год составил 50 070 млн руб., увеличившись на 46% к 2019 году. При этом средний чек составил 1 550 руб. По количеству заказов Apteka.ru занимает 3 место из 100, после лидеров рейтинга – сервисов Wildberries и Ozon. В общем за год количество заказов составило более 32 миллионов, что на 48% больше, чем в 2019 году.

За основу рейтинга были взяты данные, предоставленные интернет-магазинами и собственные данные агентства Data Insight.

Материал партнера: «Катрен»

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