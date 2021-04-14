Минпромторг рассказал о планах по введению правила «второй лишний» при госзакупках лекарств

Введение механизма «второй лишний» поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций, считают в Минпромторге. При этом министерство не планирует «никаких запретов для осуществления деятельности на территории РФ иностранным производителям».

Минпромторг не планирует вводить никаких запретов для иностранных производителей при их деятельности на территории РФ. Необходимость введения механизма «второй лишний» министерство объясняет желанием нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения Минздрава России по состоянию на 1 января 2021 года, из 215 МНН, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) по 81 МНН на территории Российской Федерации отсутствует производство субстанций, по 32 МНН отсутствует производство готовой лекарственной формы.

В 2020 году правительство расширило перечень, производство которых должно быть обеспечено на территории России. При его формировании за основу были взяты действующие стандарты лечения и клинические рекомендации, а также «учитывалось мнение главных внештатных специалистов Минздрава России, основные тренды и направления развития отечественной фармотрасли».

В перечень СЗЛС включены препараты, предназначенные для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, онкологических, орфанных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания, инсулинозависимого сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, гепатитов, препараты, предназначенные для оказания скорой, а также паллиативной медицинской помощи, и другие, включенные в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи для заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости и смертности населения, а также вакцины.

«Лекарственная безопасность и создание технологических и экономических преимуществ для дальнейшего развития локального производства полного цикла лекарственных препаратов, в том числе фармсубстанций (как наиболее наукоемкой и высокотехнологичной стадии производства лекарственных препаратов), крайне важны для лекарственного обеспечения граждан, особенно с учетом того, что локализация производства на территориях всех стран-членов ЕАЭС тех или иных лекарственных препаратов и отдельных их стадий весьма капиталоемкий и трудозатратный процесс, это всегда взвешенное и проработанное решение компании-производителя», – говорится в сообщении Минпромторга.

Сейчас министерство совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обсуждают возможность введения механизма осуществления закупки для государственных и муниципальных нужд СЗЛС, который позволил бы ускорить локализацию производства полного цикла лекарственных препаратов, «одновременно не вводя никаких запретов для осуществления деятельности на территории РФ иностранным производителям, тем самым сбалансировав этот механизм с потребностями системы здравоохранения».

Как писал ранее «ФВ», механизм «второй лишний» предусматривает, что заказчик будет обязан отклонять другие заявки на госторгах, если будет подана хоть одна заявка от поставщика стратегически значимого препарата полного цикла производства (начиная с синтеза субстанции) на территории стран – членов Евразийского экономического союза. Фармассоциации считают, что это предложение может дестабилизировать рынок и спровоцировать дефицит лекарств из-за ограничения конкуренции.

В 2017 году Минпромторг уже предлагал ввести изменения в виде трехступенчатой конструкции преференций на госзакупках – «второй лишний». Тогда профессиональные фармассоциации также заявляли, что расширение сугубо запретительных мер может привести к снижению конкуренции на внутреннем рынке с формированием индивидуальной системы преференций в интересах узкого круга производителей.

Елена Сидорова

pharmvestnik