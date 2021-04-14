Pfizer и Moderna сообщили об отсутствии риска возникновения тромбов при использовании их вакцин

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer заявили, что не обнаружили никаких доказательств возможного риска возникновения тромбоэмболических заболеваний, связанного с использованием их вакцин от COVID-19. Об этом Pfizer и Moderna написали на своих страницах в Twitter.

Производители препаратов провели оценку текущих данных о безопасности, проанализировав все случаи побочных эффектов, произошедшие вплоть до конца марта текущего года. Ни одна из компаний не выявила изменений связи между вакцинами и наличием тромбоэмболических осложнений или таких заболеваний, связанных с ними, как тромбоцитопения и тромбоз церебральных венозных синусов.

По всему миру было предоставлено более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, известной как BNT162b2, и около 65 млн доз вакцины Moderna, получившей название мРНК-1273.

За это время американские регуляторы также не обнаружили существенных проблем с безопасностью данных. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США ведут мониторинг побочных эффектов вакцин с помощью приложения для смартфонов под названием V-safe, где привитые пациенты могут сообщить о появлении осложнений после вакцинации.

Кроме того, была создана специальная онлайн-система VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), через которую люди могут сообщить о возникновении побочных реакций после противокавидных прививок.

За это время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало 35 случаев образования тромбоцеребральных венозных синусов после вакцины Pfizer и пять случаев в результате применения вакцины Moderna. В то же время после препарата британско-шведской компании AstraZeneca было отмечено 169 случаев этого заболевания и еще 53 случая тромбоза спланхнических вен среди около 30 млн людей, привитых вакциной производителя, писал Endpoints News.

Pfizer и Moderna опубликовали свои заявления после сообщений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и CDC призывали приостановить вакцинацию американцев препаратом, разработанным компанией Johnson & Johnson (J&J). Ведомства указывают на то, что у шести пациентов, получивших препарат производителя, развилось редкое заболевание, связанное c образованием тромбов.

В среднем в год только у каждого двух-пяти из 1 млн американцев развивается тромбоз центрального венозного синуса. Однако вакцина J&J еще не приблизилась к превышению этих уровней, а на каждый 1 млн доз было зарегистрировано менее одного случая этого заболевания.

Существует большая вероятность того, что риск возникновения тромбоза связан с COVID-19, а не с вакцинами от коронавируса. Для сравнения, ноябрьское исследование в журнале The Lancet показало, что у 20% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развилась тромбоэмболия.

Владимир Заболотских

pharmvestnik