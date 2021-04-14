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Фармкомпании укрепят медотделы за счет увеличения штата региональных медсоветников

Фармацевтические компании усиливают медицинскую поддержку бизнеса на сложных терапевтических направлениях. Медицинскую функцию укрепят путем расширения штата MSL (региональных медицинских советников).

Спрос на сотрудников медицинских отделов фармацевтических компаний в 2021 году сохранится, сокращений не предвидится, отмечает старший консультант направления Life Sciences рекрутинговой компании Hays Анастасия Осипова.

«Усиление медицинской функции и расширение штата продолжится на направлениях онкология и редкие заболевания. В других областях вакантные должности будут появляться скорее на замену перешедшим в другие компании сотрудникам», – прогнозирует Осипова.

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Как пояснила эксперт, штаты медицинских отделов будут расти за счет увеличения позиций MSL. Для более эффективного управления растущим штатом MSL все больше компаний вводят должность MSL-менеджера – руководителя региональных медицинских советников.

В минувшем году чаще всего фармкомпании нуждались в MSL на направлении онкология. Усиление медицинской поддержки бизнеса в этой области связано с запуском новых продуктов, а также приоритетным вниманием государства к лечению онкологических заболеваний.

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Также среди самых востребованных позиций – MSL со специализацией в неврологии и медицинские советники на направлениях: онкология/гематология, редкие заболевания.

По словам Осиповой, спрос на опытных медицинских советников превышает предложение. Из-за нехватки кадров многие компании рассматривают на эти позиции кандидатов из отделов продаж, клинических исследований. Иногда берут людей с медицинским бэкграундом, не имеющих опыта работы в фармбизнесе. Для привлечения специалистов используются также технологии хедхантинга.

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«Переход федеральных медицинских советников в другую компанию чаще всего мотивирован желанием занять должность в более сложной терапевтической области или расширить функционал», – уточняет эксперт.

Зарплаты сотрудников медицинских отделов за прошедший год не претерпели серьезных изменений, сообщила консультант направления Life Sciences Hays Екатерина Голубева. В большинстве случаев доходы повысились только на уровень индексации. Исключением являются MSL-менеджеры. Популярность позиции и дефицит опытных профессионалов вынуждают компании перекупать MSL-менеджеров, что подстегивает рост зарплатных предложений для этой категории сотрудников.

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По данным обзора зарплат Hays, средний доход руководителя региональных медицинских советников российской компании – 270 тыс., максимум – 300 тыс. руб.

Наталья Маскина
pharmvestnik

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14 апреля, 2021 | Просмотров: 85