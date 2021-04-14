Фармкомпании укрепят медотделы за счет увеличения штата региональных медсоветников

Спрос на сотрудников медицинских отделов фармацевтических компаний в 2021 году сохранится, сокращений не предвидится, отмечает старший консультант направления Life Sciences рекрутинговой компании Hays Анастасия Осипова.

«Усиление медицинской функции и расширение штата продолжится на направлениях онкология и редкие заболевания. В других областях вакантные должности будут появляться скорее на замену перешедшим в другие компании сотрудникам», – прогнозирует Осипова.

Как пояснила эксперт, штаты медицинских отделов будут расти за счет увеличения позиций MSL. Для более эффективного управления растущим штатом MSL все больше компаний вводят должность MSL-менеджера – руководителя региональных медицинских советников.

В минувшем году чаще всего фармкомпании нуждались в MSL на направлении онкология. Усиление медицинской поддержки бизнеса в этой области связано с запуском новых продуктов, а также приоритетным вниманием государства к лечению онкологических заболеваний.

Также среди самых востребованных позиций – MSL со специализацией в неврологии и медицинские советники на направлениях: онкология/гематология, редкие заболевания.

По словам Осиповой, спрос на опытных медицинских советников превышает предложение. Из-за нехватки кадров многие компании рассматривают на эти позиции кандидатов из отделов продаж, клинических исследований. Иногда берут людей с медицинским бэкграундом, не имеющих опыта работы в фармбизнесе. Для привлечения специалистов используются также технологии хедхантинга.

«Переход федеральных медицинских советников в другую компанию чаще всего мотивирован желанием занять должность в более сложной терапевтической области или расширить функционал», – уточняет эксперт.

Зарплаты сотрудников медицинских отделов за прошедший год не претерпели серьезных изменений, сообщила консультант направления Life Sciences Hays Екатерина Голубева. В большинстве случаев доходы повысились только на уровень индексации. Исключением являются MSL-менеджеры. Популярность позиции и дефицит опытных профессионалов вынуждают компании перекупать MSL-менеджеров, что подстегивает рост зарплатных предложений для этой категории сотрудников.

По данным обзора зарплат Hays, средний доход руководителя региональных медицинских советников российской компании – 270 тыс., максимум – 300 тыс. руб.

Наталья Маскина

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