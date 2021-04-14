Новые правила отпуска «Феназепама» могут провоцировать спорные ситуации при проверках аптек

Аптеки не хотят больше заниматься продажами «Феназепама» из-за ужесточения правил его реализации. Сети стали оформлять возврат на препарат, но не все дистрибьюторы готовы принять его назад.

После вступления в силу новых правил продажи бромдигидрохлорфенилбензодиазепина ряд аптек отказались от его реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли. Сети оказались в ситуации, когда они не могут ни продать препарат, ни вернуть его упаковки. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердили два фармритейлера. Представитель компании-производителя «Феназепама» – «Валента» – сообщил, что остатки препарата назад не принимаются.

Проблема заключается в том, что препарат входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. И этот факт вызывает различные варианты трактования правил продажи этих препаратов.

Аптеки вправе реализовывать бромдигидрохлорфенилбензодиазепин в отсутствие лицензии на отпуск наркотических и психотропных веществ, пояснила «ФВ» партнер Адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. Однако при этом юрист предупреждает, что в ходе проверок аптек могут возникать спорные ситуации, так как с точки зрения международного права это психотропное вещество.

С точки зрения Конституции общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором России установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора, поясняет юрист. Данная норма не устанавливает безусловного приоритета норм международного права над нормами права РФ. Правительство отнесло бромдигидрохлорфенилбензодиазепин к строго определенному списку, и именно с этого момента на территории России изменилось регулирование оборота данного препарата.

По словам Ольги Карповой, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин отнесен только к перечню сильнодействующих препаратов, но не к наркотическим или психотропным препаратам. Это означает, что на него не распространяются правила отпуска, установленные:

положениями ч.3 ст.55 Закона «Об обращении лекарственных препаратов»;

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 07.09.2016 № 681н «О перечне должностей фармацевтических и медицинских работников в организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам»;

ст.25 Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Однако нельзя исключать, что могут возникнуть и спорные ситуации. Ведь в соответствии с резолюцией № 59/7, принятой на 59-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в марте 2016 года, в Список IV Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года включено вещество с химическим названием 7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он. Это означает, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин является с точки зрения норм международного права психотропным веществом.

«Само по себе действующее вещество «Феназепама» было внесено в международном праве в список психотропных еще в 2016 году. Как мы видим, это не привело к тому, что оборот «Феназепама» в России стали признавать оборотом психотропного вещества», – пояснила Карпова. Она отметила, что при этом нельзя исключать, что некоторые правоохранители могут начать применять нормы Конвенции 1971 года напрямую. «Но такая позиция будет являться неправомерной, и у аптек есть все шансы защитить свои права», – комментирует ситуацию юрист.

С тем, что аптеки могут реализовывать препарат без специальной лицензии на отпуск наркотических и психотропных веществ, согласна и исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. Однако эксперт обращает внимание, что храниться в аптеке он должен при соблюдении требований, установленных Правилами хранения наркотических средств и психотропных веществ: в изолированных помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими средствами охраны.

«Есть ли у аптек такие помещения, если нет лицензии на отпуск таких средств – большой вопрос», – отмечает Неволина.

Оксана Баранова

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