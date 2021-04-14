Финский «Орион» отсудил 30 млн рублей у поставщиков аналога левосимендана

Подмосковный арбитраж взыскал 30 млн руб. с индийского производителя «Джодас Экспоим» (Jodas Expoim) и российского дистрибьютора «ТД «Виал» в качестве компенсации за нарушение исключительного права на то же изобретение финской компании «Орион». Об этом сообщается в решении суда от 29 марта 2021 года.

Спор касался препарата для лечения острой сердечной недостаточности левосимендан, который финская компания выпускает под брендом «Симдакс». В 2017 году «Джодас Экспоим» получила регистрационное удостоверение на продажу в России аналогичного лекарства «Левосимендан-Дж». «В настоящее время препарат ответчика находится в обороте, а также активно предлагается к продаже и поставляется (продается) по многочисленным государственным контрактам с медицинскими учреждениями по всей РФ», – говорится в документах суда.

Согласно материалам дела, при производстве этого препарата используется изобретение европейской компании. Продажами спорного лекарства в России занимался торговый дом «Виал». Суд взыскал с индийского производителя и российского продавца одинаковую сумму компенсации в ползу финской компании – по 15 млн руб.

Ранее «Орион Корпорейшн» добилась уничтожения партии препарата «Левосимендан-натив», произведенной российской фармацевтической компанией «Натива».

Фото: serpuhov.mo.sudrf.ru

Юлия Куликова

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