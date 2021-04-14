Эксперты пересмотрели свое мнение по поводу будущего медицинских представителей

Диджитал-коммуникация не сможет заменить медицинского представителя. Скорее всего, общение лицом к лицу с врачами и фармацевтическими работниками не утратит своей актуальности, считают эксперты заседания РАФМ.

Сравнивать эффективность медицинских представителей и диджитал коммуникации некорректно. Необходимо отталкиваться от предпочтений целевой аудитории и повышать качество и личных визитов, и онлайн-активностей. Об этом говорилось в ходе очередного заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга – РАФМ – 13 апреля, передает корреспондент «ФВ».

Почти год назад, в июне 2020 года, во время заседания РАФМ многие эксперты склонялись к тому, что совсем скоро фармацевтические компании перестанут нуждаться в медицинских представителях в прежнем объеме, а доля личных контактов даже после окончания пандемии будет сокращаться. Казалось, что общение с врачами и фармработниками станет преимущественно удаленным. Звучало мнение, что МП придется переучиваться, чтобы сохранить работу: осваивать новые онлайн-каналы и постигать тонкости дистанционных контактов. Однако этого не произошло. И в январе 2021 года, как только были сняты многие ограничения, вызванные пандемией, число личных визитов тут же достигло доковидного уровня.

На сегодняшней встрече экспертов РАФМ тональность оценки будущего медпредставителей заметно изменилась. Диджитал-коммуникация никогда не сможет заменить медпредставителей, подчеркнула руководитель отдела маркетинга № 1 компании «Фармстандарт» Арина Храмилина.

«Если говорить о рецептурных препаратах, то, несмотря на все сложности и дороговизну медицинских представителей, их актуальность сохранится. Оба инструмента будут сосуществовать и дополнять друг друга», – сказала она.

На то, что некорректно сравнивать диджитал и полевые силы, указал управляющий партнер компании BREFFI Евгений Гордеев.

«Представим, что у компании есть 100 медицинских представителей; в среднем один представитель стоит 3 млн рублей в год. То есть инвестиции компании только в МП составляют 300 млн рублей. При этом она запускает омниканальную кампанию за 10 млн рублей и сравнивает по эффективности эти две сущности», – прокомментировал ситуацию Гордеев.

Оба формата общения могут быть как качественными, так и некачественными, все зависит от того, есть ли что сказать фармкомпании, высказал мнение содиректор направления Healthcare компании Ipsos в России Олег Фельдман. По его словам, исследования показывают, что медицинским представителям российские врачи доверяют меньше, чем информации, которую они находят в интернете самостоятельно, но отмечают удобство такого способа получения знаний. При этом почти половина врачей после большей части визитов МП пробует назначать продвигаемый препарат.

Не так давно в американской газете вышла статья, в которой говорилось, что офлайн – это современная роскошь, рассказала менеджер по развитию новых каналов коммуникации компании «Акрихин» Татьяна Филинова.

«Я думаю, что в фарме мы тоже это увидим, – предположила Филинова. – Визит медицинского представителя станет роскошью, которую мы сможем себе позволить применять точечно, в исключительных случаях, но не массово».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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