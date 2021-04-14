Госдума в окончательном чтении одобрила поправки в ГК о принудительном лицензировании

Депутаты в окончательном читении одобрили законопроект, который вносит изменения относительно принудительного лицензирования. Документ уточняет обстоятельства, при которых может быть принято решение о выдаче такой лицензии.

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесении изменений в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса, которые позволят правительству принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан».

Документом также предусмотрено уведомление правообладателя в кратчайший срок и выплата ему соразмерной компенсации. Согласно законопроекту, методику определения размера компенсации и порядок ее выплаты должно будет утверждать правительство.

В настоящее время законодательство предусматривает возможность использования изобретения без согласия правообладателя только тогда, когда это необходимо в целях обороны и безопасности государства, пояснил член фракции «Единая Россия» и Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров. «В случаях же когда угрожает опасность жизни и здоровью граждан применить такое право невозможно, а это сейчас необходимо», – пояснил Байгускаров, выступая на заседании Госдумы.

Законопроект был разработан Федеральной антимонопольной службой. В ведомстве считают, что право правительства в экстренной ситуации использовать запатентованное изобретение позволит повысить уровень экономической безопасности государства, а также обеспечить доступ пациентов к жизненно необходимым лекарственным препаратам и медицинским изделиям по экономически обоснованным ценам.