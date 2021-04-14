Servier представила результаты исследований международным экспертам по артериальной гипертензии

11–14 апреля в Глазго, Великобритания, в онлайн-формате проходит Совместный конгресс Европейского и Международного обществ артериальной гипертензии (АГ). В рамках мероприятия представлены четыре постерных доклада с презентацией новых результатов исследований: ТРИКОЛОР, АВАНГАРД и CHOICE – II.

Два доклада посвящены исследованию ТРИКОЛОР – с общими результатами и данными субанализа суточного мониторирования артериального давления (СМАД). ТРИКОЛОР – российская многоцентровая обсервационная программа, в которой приняли участие 1247 амбулаторных пациентов. Основной ее целью была оценка в условиях реальной клинической практики антигипертензивной эффективности, влияние на суточный профиль АД и переносимость терапии тройной фиксированной комбинацией (ФК) амлодипина/индапамида/периндоприла, а также приверженность больных АГ этой терапии.

Результаты исследования продемонстрировали высокую антигипертензивную эффективность, хорошую переносимость и приверженность при применении тройной ФК амлодипина/индапамида/периндоприла у пациентов с эссенциальной АГ в реальной клинической практике в России. Через 3 месяца наблюдения отмечено статистически значимое снижение уровня систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) – на 33,5 и 14,3 мм рт. ст., соответственно (р<0,001). Через 3 месяца наблюдения целевого уровня АД <140/90 мм рт. ст. достигли 93,4% пациентов.

В ходе конгресса были представлены результаты исследования АВАНГАРД – российской многоцентровой наблюдательной программы, целью которой была оценка антигипертензивной эффективности ФК периндоприла и амлодипина у пациентов с артериальной гипертензией 1–2 степени, не достигших целевого уровня АД на фоне терапии блокаторами рецепторов к ангиотензину II в свободных комбинациях. В исследовании приняли участие 658 пациентов. Через 3 месяца терапии отмечено снижение АД в среднем с 159,9±8,5 / 92,1±7,4 до 125,8±7,1 / 77,4±5,5 мм рт. ст. (р<0,001). Целевой уровень АД (<140 / 90 мм рт. ст.) достигнут у 93,5 % пациентов. Кроме того, значимо снизилась среднесуточная вариабельность АД: от 4,4±2,9 / 3,0±2,0 до 3,0±2,2 / 2,2±1,7 мм рт. ст. (р<0,01). Отмеченная хорошая переносимость исследуемой ФК.

Кроме того, представлены результаты субанализа исследования CHOICE-II, целью которого являлась оценка эффективности комбинации триметазидина (TMZ) и бисопролола (TMZ-бисопролол) у пациентов с персистирующей стенокардией в реальной клинической практике. В субанализе российского многоцентрового 6-месячного открытого проспективного обсервационного исследования CHOICE-II оценивался эффект от добавления 35 мг TMZ с модифицированным высвобождением 2 раза в день к антиангинальной терапии. 896 пациентов со стабильной стенокардией были включены в исследование CHOICE–II, из которых 221 человек, получавший комбинацию TMZ-бисопролола, был включен в данный субанализ. Было отмечено значимое снижение частоты приступов стенокардии и использования нитратов короткого действия (НКД) на терапии TMZ-бисопролола к 6-му месяцу терапии по сравнению с исходным уровнем: с 6,2 ± 5,3 до 1,5 ± 1,9 приступов в неделю и с 5,5 ± 4,4 до 1,0 ± 1,4 дозы НКД в неделю, соответственно (P <0,001 для обоих).

Также улучшилась толерантность к физической нагрузке: значимо увеличилась дистанция ходьбы без стенокардии (с 308 ± 207 до 497 ± 253 м, P <0,001), количество лестничных маршей до проявления стенокардии (с 2,9 ± 2,0 до 4,5 ± 2,3, P <0,001). Через 6 месяцев количество пациентов с одышкой снизилось с 169/221 (76,5%) до 87/221 (39,4%). Доля пациентов со стенокардией I ФК увеличилась более чем в 10 раз за период лечения (с 2,3% до 27,6%), в то время как доля пациентов со стенокардией III ФК уменьшилась в 3 раза (с 30,8 до 10,0%). После 6 месяцев лечения наблюдалось снижение средних значений систолического и диастолического артериального давления на 13,4 ± 13,1 и 6,7 ± 9,4 мм рт. ст.

Материал партнера: Servier

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