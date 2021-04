Коммерческим директором Pfizer в России и Белоруссии назначена Юлия Ремизова Servier представила результаты исследований международным экспертам по артериальной гипертензии » В США призвали приостановить распространение вакцины J&J от COVID-19 FDA и CDC призывают приостановить вакцинацию американцев препаратом, разработанным Johnson & Johnson. Ведомства указывают на то, что у шести получивших препарат пациентов развилось редкое заболевание, связанное c образованием тромбов. FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США призвали к немедленному прекращению вакцинации американцев препаратом J&J, об этом пишет The New York Times. Ведомства обращают внимание на то, что у шести пациентов после получения вакцины было обнаружено редкое заболевание, связанное с образованием тромбов. Все шестеро пациентов были женского пола, в возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, другая была госпитализирована в критическом состоянии. По данным CDC, на сегодняшний день вакцину J&J в США получили почти 7 млн человек. «Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений осторожности», — заявили директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс и главный заместитель директора CDC Энн Шухат. В то же время они добавили, что «в настоящее время эти побочные эффекты крайне редки». NYT пишет, что эта рекомендация, скорее всего, будет принята во внимание федеральными властями, которые приостановят введение препарата во всех федеральных центрах вакцинации. Видимо, за ними последуют системы здравоохранения отдельных штатов. На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что EMA начало изучение случаев тромбоэмболии среди пациентов, привившихся вакциной Johnson & Johnson. По данным EMA, после вакцинации препаратом американского производителя были зарегистрированы четыре серьезных случая образования необычных сгустков крови с низким содержанием тромбоцитов. Регулятор отметил, что один такой случай был отмечен во время клинических испытаний и остальные три инцидента произошли во время кампании по иммунизации населения в США. До этого несколько американских центров вакцинации населения прекратили делать прививки вакциной J&J. Причиной стали побочные реакции: после вакцинации препаратом J&J как минимум 26 человек испытали головокружение, слабость и обмороки. Николай Соколов

