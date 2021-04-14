Коммерческим директором Pfizer в России и Белоруссии назначена Юлия Ремизова

Pfizer сообщила о назначении новых топ-менеджеров в компании. Кадровые изменения коснулись должностей коммерческого директора, а также руководителей бизнес-подразделений «Онкология» и «Госпитальные препараты» Pfizer в России и Белоруссии.

Компания Pfizer объявила о назначении Юлии Ремизовой коммерческим директором Pfizer в России и Белоруссии. Кроме того, назначены новые руководители бизнес-подразделений «Онкология» и «Госпитальные препараты». Об этом сообщается в письме компании, поступившем «ФВ».

Юлия Ремизова 17 лет работает в области продаж. Она начала работу в Pfizer в 2004 году с должности медицинского представителя. В течение последних пяти лет занимала должность национального менеджера по продажам в бизнес-подразделении «Госпитальные препараты». В роли коммерческого директора Ремизова возглавит отдел, основным направлением деятельности которого является обеспечение постоянного наличия препаратов компании на всей территории России.

С марта этого года Яна Нартова занимает должность директора бизнес-подразделения «Онкология» в России и Белоруссии, а Алмаз Мифтахов – директора бизнес-подразделения «Госпитальные препараты» в России и Белоруссии.

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