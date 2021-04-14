Оценен потенциал цитопротекции при гипоксии у пациентов, перенесших COVID-19

Новое вирусное заболевание и ассоциированный с ним тяжелый острый респираторный синдром являются мировым кризисом общественного здравоохранения. При этом на протяжении всего периода болезни, а затем в процессе реабилитации подавляющее большинство больных с COVID-19 отмечают сильную слабость, головную боль, снижение работоспособности, ломоту в ногах и спине, физическую утомляемость1.

АО «Органика» (г. Новокузнецк) совместно с исследователями из Государственного института усовершенствования врачей (г. Новокузнецк) и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (г. Москва) в рамках «рутинных клинических практик» провели исследование, целью которого являлось оценить эффективность применения метаболического препарата «Мельдоний Органика» в лечении астенического синдрома у пациентов, перенесших COVID-192.

В исследовании участвовали 128 пациентов, из которых 59 – мужчины и 69 – женщины. Возраст испытуемых составил от 51 до 54 лет. Все участники перенесли коронавирусную инфекцию за 2,5 мес. (10 нед.) до обращения на амбулаторный неврологический прием. Из их общего числа 52,3% больных жаловались на постоянную, стойкую, сильно выраженную усталость.

В основную группу (n=30) входили пациенты с астеническим синдромом продолжительностью более 2 мес., которым к стандартной терапии был добавлен мельдоний в дозе 500 мг перорально 2 раза в день в течение 3 мес.2 Группу сравнения составили пациенты (n=30), получавшие только стандартное лечение по протоколу ведения пациента, перенесшего COVID-19. Обе группы испытуемых были сопоставимы по половозрастным и анамнестическим характеристикам пациентов.

При обследовании пациентов с использованием оценочной клинической шкалы Multidimensional Fatigue Inventory-20 (MFI-20) до начала исследования показатель астенических расстройств был одинаково высоким, без достоверных различий между группами: в основной группе – 15,3±0,2, в группе сравнения – 15,2±0,2 балла.

Анализ показателей астенического синдрома после окончания 3-месячной терапии данным препаратом в основной группе показал улучшение показателей у 26 (86,7%) пациентов, средний балл по шкале MFI-20 составил 9,7±1,6 (p<0,01). А в группе сравнения данные показатели достоверно не изменились, улучшения наблюдались лишь у 2 (6,7%) пациентов, средний балл по шкале MFI-20 составил 14,6±1,2 (p<0,05). Ежедневный прием препарата показал хорошую переносимость у пациентов.

Через 30 дней после окончания терапии с включением метаболического средства у пациентов основной группы показатели астенического синдрома по шкале MFI-20 улучшились у 25 (83,3%) пациентов, средний балл – 10,7±0,8 (p<0,01). В группе сравнения при сопоставлении результатов с исходными данными изменения были не выражены, улучшения наблюдались только у 1 (3,3%) пациента, средний балл по шкале MFI-20 составил 15,1±0,2 (p<0,05).

Эксперты определили многоуровневый характер поражения нервной системы при COVID -19 и рассматривают использование метаболического средства как перспективное направление цитопротекции при гипоксии3. Ученые планируют серию публикаций в рамках более подробного исследования эффективности и безопасности применения данного отечественного препарата у пациентов с COVID-19 и астеническим синдромом.

1. Воробьева Ю.Д., Дюкова Г.М. Астенический синдром в контексте пандемии COVID‑19. Медицинский алфавит. 2020;(33):26-34.

2. Жестикова М.Г., Герасименко М.Ю. «Ведение пациентов с астеническим синдромом, перенесших COVID-19». – журнал «Врач» 12/2020. С. 29–32.

3. Верткин А.Л., Шишкова В.Н., Сычева А.С., Кебина А.Л. «Возможности метаболической поддержки при коронавирусной инфекции». – журнал «Терапия» 7/2020.

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