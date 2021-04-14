Сергей Цыб покинул Минпромторг

Первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб покинул свой пост. На его место назначен Василий Осьмаков.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На его место назначен Василий Осьмаков. К тому же правительство утвердило на должности замминистров Алексея Ученова и Василия Шпака.

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Источник, близкий к Минпромторгу, сообщил «ФВ», что Цыб переходит в госкорпорацию «Ростех», где будет отвечать за сопровождение государственных программ в области фармацевтики, медицинского оборудования и здравоохранения. Другой собеседник «ФВ» на рынке не подтвердил эту информацию, уточнив, что Цыб планирует переехать по работе в Обнинск.

Цыб занимал должность первого заместителя главы Минпромторга с 2018 года. Работу в министерстве он начал в 2007 году, когда его назначили директором Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий тогда еще Минпромэнерго России. Пост замминистра Цыб занял в 2013 году.

Новые заместители

Осьмаков занимал пост замминистра промышленности и торговли с августа 2016 года. В министерство он пришел в 2004 году, где по 2008 год занимал должность начальника отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референта отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ, референта отдела сопровождения приоритетных направлений промышленной политики департамента экономического анализа и перспективного планирования, а также советника отдела общественных связей и главного специалиста этого отдела.

В 2008 году Осьмаков стал помощником и советником министра промышленности и торговли, а с 2012-го по 2016 год занимал должность директора Департамента стратегического развития и проектного управления министерства.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что в должностные обязанности первого замминистра будут входить вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере фармацевтической отрасли и медицинской промышленности, а также лицензирования производства лекарственных средств. Первый замглавы министерства будет координировать работу других заместителей по планированию, реализации и бюджетному обеспечению государственных программ сферы ведения министерства. При этом Осьмаков продолжит курировать вопросы импортозамещения, а также другие направления, которые уже находились в его ведении, пояснили в Минпромторге.

В должностные обязанности Ученова будут входить вопросы корпоративной политики и имущественных отношений, построение эффективных механизмов управления на основе стратегии развития, анализа финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий и реализации промышленной политики в Едином экономическом пространстве. Он также будет курировать вопросы реализации министерством полномочий собственника в отношении подведомственных ФГУП, ФКП и ФГУ. К тому же он будет отвечать за вопросы реализации экологической политики в отраслях промышленности.

Шпак будет курировать развитие электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности. Он также будет координировать деятельность по вопросам планирования, реализации и бюджетного обеспечения госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 – 2025 годы».

Позиция Минпромторга

Кадровые перестановки в министерстве связаны в том числе с исполнением задач в рамках реализации Общенационального плана действий, а также фронтальной стратегии экономики, пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов, в том числе в период работы в министерстве. К таким проектам относится, в частности, создание Фонда развития промышленности, создание Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также мер поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции», – отметил Мантуров.

Маргарита Грошева

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