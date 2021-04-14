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Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за февраль и март

Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх – зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от портала Фармкружок!

Поздравляем лидеров рейтинга в феврале!

Ими стали:

  1. Юлия Луганская, аптека «Фармина», Курск
  2. Виталина Кубеева, «Социальная аптека», Краснодар
  3. Юлия Шарафутдинова, ГК Фармаимпекс, Воронеж

Поздравляем лидеров рейтинга в марте!

Ими стали:

  1. Елена Богданова, «Здоровье», Петропавловск-Камчатский
  2. Мария Аршук, аптека (ГАУЗ «Брянская областная больница N1»), Брянск
  3. Виталина Кубеева, «Социальная аптека», Краснодар

Призы уже на пути к своим счастливчикам!

А вы уже приняли участие?

Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в апреле!

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pharmvestnik

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14 апреля, 2021 | Просмотров: 82