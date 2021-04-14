Противодиабетический дапаглифлозин от AstraZeneca оказался неэффективен против COVID-19 Сергей Цыб покинул Минпромторг » Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за февраль и март Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх – зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от портала Фармкружок! Поздравляем лидеров рейтинга в феврале! Ими стали: Юлия Луганская, аптека «Фармина», Курск Виталина Кубеева, «Социальная аптека», Краснодар Юлия Шарафутдинова, ГК Фармаимпекс, Воронеж Поздравляем лидеров рейтинга в марте! Ими стали: Елена Богданова, «Здоровье», Петропавловск-Камчатский Мария Аршук, аптека (ГАУЗ «Брянская областная больница N1»), Брянск Виталина Кубеева, «Социальная аптека», Краснодар Призы уже на пути к своим счастливчикам! А вы уже приняли участие? Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в апреле! Заработать баллы в Рейтинге можно здесь: • Что вы знаете о косметических средствах? • Вебинар: «Выбор статинов и бета-адреноблокаторов: всеобъемлющий подход или узконаправленный» • Проверь свои знания о борьбе с ОРВИ pharmvestnik