Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за февраль и март

Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх – зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от портала Фармкружок!
Поздравляем лидеров рейтинга в феврале!
Ими стали:
- Юлия Луганская, аптека «Фармина», Курск
- Виталина Кубеева, «Социальная аптека», Краснодар
- Юлия Шарафутдинова, ГК Фармаимпекс, Воронеж
Поздравляем лидеров рейтинга в марте!
Ими стали:
- Елена Богданова, «Здоровье», Петропавловск-Камчатский
- Мария Аршук, аптека (ГАУЗ «Брянская областная больница N1»), Брянск
- Виталина Кубеева, «Социальная аптека», Краснодар
Призы уже на пути к своим счастливчикам!
А вы уже приняли участие?
Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в апреле!
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