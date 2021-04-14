Противодиабетический дапаглифлозин от AstraZeneca оказался неэффективен против COVID-19

AstraZeneca сообщила, что препарат для борьбы с сахарным диабетом «Форсига» (дапаглифлозин) не смог показать значимых результатов в III фазе испытаний против COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек. Проблем с безопасностью выявлено не было, но статистического улучшения состояния пациентов «Форсига» добиться не смог.

Разработанный компанией AstraZeneca препарат «Форсига» не смог достичь первичной контрольной точки в III фазе испытаний на пациентах с COVID-19, пишет издание BioSpace. За 30 дней препарат не смог показать статистически значимого улучшения показателей, таких как смертность от всех причин, по сравнению с плацебо. В области безопасности и переносимости проблем зафиксировано не было.

Исследование AstraZeneca DARE-19 было первым, в котором оценивалась безопасность и эффективность ингибиторов SGLT2 у 1250 госпитализированных пациентов с COVID-19 с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек. Участники испытаний имели в анамнезе сопутствующие заболевания сердца, почек и обмена веществ, такие как гипертензия, сердечная недостаточность, диабет 2-го типа, атеросклероз сердечно-сосудистой системы и хроническая почечная недостаточность.

«До исследования III фазы DARE-19 наблюдался недостаток данных об использовании ингибиторов SGLT2 у госпитализированных пациентов с COVID-19, и теперь мы помогли восполнить этот пробел», – сообщил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок AstraZeneca Мене Пангалос.

«DARE-19 предоставило важные данные о потенциальных преимуществах и рисках использования ингибиторов SGLT2 для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. Хотя испытание не достигло статистической значимости, его результаты очень интересны и ценны, и они будут полезны для будущей клинической науки», – также заявил доктор медицинских наук и кардиолог Института сердечно-сосудистых заболеваний в Сент-Луке Михаил Косибород.

«Форсига» – гипогликемический препарат, относящийся к ингибиторам натрийзависимого котранспортера глюкозы 2-го типа (SGLT2). Он применяется при сахарном диабете 2-го типа в монотерапии и в комбинации.

Николай Соколов

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