Исследование Lancet не подтвердило более тяжелые симптомы COVID-19 у «британского» штамма

Журнал The Lancet опубликовал два исследования, в которых делается вывод о том, что «британский» вариант коронавируса не приводит к более тяжелым формам заболевания и не более смертоносен, чем другие штаммы. Инфекция действительно оказалась более заразной, но вакцины против нее должны сохранить свою эффективность. Новые исследования, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, опровергли предыдущие выводы о том, что «британский» вариант коронавируса, известный как B. 1.1.7, вызывает более тяжелые формы COVID-19 и на 64% чаще становится причиной летальных исходов. Одно из исследований проводилось на выборке из 496 пациентов с подтвержденным COVID-19. Они были госпитализированы в больницу при Университетском колледже Лондона и North Middlesex Hospital в ноябре и декабре прошлого года. Ученые сравнивали тяжесть заболевания людей при заражении «британским» штаммом вируса и другими мутациями SARS-CoV2. Второе исследование объединило данные, собранные британским мобильным приложением Zoe Covid Symptom Study, и записи наблюдения за пациентами, предоставленные группой государственных учреждений в области здравоохранения и академических институтов Великобритании под названием COVID-19 Genomics UK Consortium (COG-UK), а также Министерством здравоохранения страны. Обе работы подтвердили, что B. 1.1.7 более контагиозный, чем остальные варианты: вирус передается на 35% чаще. Но после корректирования данных с учетом демографических и эпидемиологических факторов ни одно из исследований не обнаружило связи между «британским» вариантом и более тяжелыми симптомами заболевания или более высоким уровнем смертности. Как подчеркивается, отсутствие изменений в симптомах указывает на то, что существующая инфраструктура тестирования и эпиднадзора не нуждается в особых изменениях. Кроме того, исследователи считают, что существующие вакцины, скорее всего, сохранят свою эффективность против В. 1.1.7. Данная мутация SARS-CoV2 была впервые обнаружена в Великобритании и стала самым распространенным штаммом коронавируса в Соединенных Штатах и многих странах Европы. Авторы исследования отметили несколько преимуществ своей работы по сравнению с предыдущими. В первую очередь исследование проводилось во время появления и распространения нового штамма в Лондоне и южной части Англии. Во-вторых, оно стало первым в Великобритании, в ходе которого было использовано полное секвенирование генома для подтверждения случаев заражения B. 1.1.7. Предыдущие исследования использовали т.н. суррогатные маркеры, нацеленные на обнаружение гена S. В таком случае тест методом ПЦР далеко не всегда показывает заражение «британским» вариантом. Опубликованное месяц назад исследование, опубликованное в The BJM, с выборкой в 54 906 человек, показало, что «британский» штамм коронавируса увеличивает риск смерти на 64%. При этом вариант SARS-CoV2 увеличивает смертность с 2,5 до 4,1 человека на 1000 случаев заражения. Владимир Заболотских

