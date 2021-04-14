ООН зафиксировала резкий рост распространения контрафактных лекарств во время пандемии COVID-19

Управление ООН по наркотикам и преступности зафиксировало на фоне пандемии COVID-19 активизацию деятельности преступных группировок, которые распространяют контрафактные лекарства. Эта проблема сохранится до тех пор, пока объемы поставок вакцин не будут соответствовать глобальному спросу на них, считают эксперты.
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) зафиксировало значительный рост распространения контрафактных лекарств на фоне пандемии COVID-19, заявила в интервью РИА «Новости» представитель организации Ангела Мэ.
«Организованная преступность всегда управляла этим рынком, но с началом пандемии рынок приобрел глобальный масштаб и стал более прибыльным: появились рынки в развитых странах, где поддельные лекарства можно продать гораздо дороже, чем в развивающихся странах. Очевидно, что произошел резкий рост», – сказала представитель управления.
Что касается производства и распространения поддельных вакцин, то Мэ отметила, что эта проблема сохранится до тех пор, пока объемы поставок вакцин не будут соответствовать глобальному спросу на них.
«Начиная с июля мы в УНП ООН говорили о том, что пока есть дисбаланс в спросе и предложении, у организованной преступности, которая извлекает от этого выгоду, всегда будет поле для деятельности», – подчеркнула Мэ.
В середине марта сообщалось, что Главное таможенное управление Мексики при содействии вооруженных сил страны конфисковало партию поддельных российских вакцин «Спутник V» в международном аэропорту Кампече.
Елена Сидорова
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