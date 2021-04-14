ООН зафиксировала резкий рост распространения контрафактных лекарств во время пандемии COVID-19

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) зафиксировало значительный рост распространения контрафактных лекарств на фоне пандемии COVID-19, заявила в интервью РИА «Новости» представитель организации Ангела Мэ.

«Организованная преступность всегда управляла этим рынком, но с началом пандемии рынок приобрел глобальный масштаб и стал более прибыльным: появились рынки в развитых странах, где поддельные лекарства можно продать гораздо дороже, чем в развивающихся странах​​​. Очевидно, что произошел резкий рост», – сказала представитель управления.

Что касается производства и распространения поддельных вакцин, то Мэ отметила, что эта проблема сохранится до тех пор, пока объемы поставок вакцин не будут соответствовать глобальному спросу на них.

«Начиная с июля мы в УНП ООН говорили о том, что пока есть дисбаланс в спросе и предложении, у организованной преступности, которая извлекает от этого выгоду, всегда будет поле для деятельности», – подчеркнула Мэ.

В середине марта сообщалось, что Главное таможенное управление Мексики при содействии вооруженных сил страны конфисковало партию поддельных российских вакцин «Спутник V» в международном аэропорту Кампече.

Елена Сидорова

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