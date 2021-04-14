Gilead прекратит испытания ремдесивира на негоспитализированных пациентах

Gilead приостановила позднюю стадию испытаний «Веклури» (ремдесивир) на негоспитализированных пациентах из группы высокого риска с COVID-19. Компания считает, что испытания больше не отвечают нуждам таких больных. Изначально ремдесивир предназначен для помощи госпитализированным больным с COVID-19.

Gilead прекратила исследования своего препарата «Веклури» (ремдесивир) на негоспитализированных пациентах из группы высокого риска с COVID-19, сообщает CNBC. По словам компании, решение не связано с соображениями безопасности и эффективности. Gilead считает, что негоспитализированным пациентам вряд ли потребуется препарат, который нужно вводить только в медицинских учреждениях в течение длительного количества времени.

В России препарат зарегистрирован Gilead под маркой «Веклури» и компанией «Фармасинтез» под маркой «Ремдеформ». Препарат был включен в Перечень ЖНВЛП 23 ноября. В настоящий момент «Веклури» применяется для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. В 10-й версии рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 указывается, что препарат возможно применять «только в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях».

Ранее «ФВ» сообщал, что экспорт ремдеcивира остановила Индия, которая испытывает рекордный всплеск заболеваемости COVID-19. Министерство здравоохранения страны считает, что в ближайшее время спрос на препарат может значительно увеличиться.

В Индии ремдесивир производят семь компаний, которые заключили лицензионные соглашения с производителем препарата Gilead. На мощностях этих предприятий производится около 3,9 млн единиц лекарственного средства в месяц.

Николай Соколов

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