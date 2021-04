«Спутник V» зарегистрирован в Индии Gilead прекратит испытания ремдесивира на негоспитализированных пациентах » В 2020 году количество брендов витамина D3 выросло в два раза Аптечный рынок витаминов и минералов в 2020 году вырос в рублях на 40%, до 55,6 млрд руб. В упаковках рост составил 26,8%, продано 332 млн упаковок. Сегмент рос быстрее по сравнению с общими аптечными продажами (лекарства + БАД + дополнительный ассортимент), которые увеличились на 15% в рублях и на 10% в упаковках. Больше всего выросли продажи витамина D3 (МНН колекальциферол) – на 181% в рублях. Объем аптечного рынка витаминных и минеральных средств (лекарства и БАД) за 2020 год составил 55,6 млрд руб., это на 40% больше по сравнению с 2019 годом. Всего было продано 332 млн упаковок (+26,8% к 2019 году). Средневзвешенная стоимость за год увеличилась на 17% и составляет 196 руб. за упаковку. Это показали совместные подсчеты AlphaRM и «ФВ». В январе 2021 года витаминов и минералов продано на 49% больше по сравнению с 2020 годом, а в феврале 2021 – на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Спрос на витамины Всплески потребительского спроса на витамины и минералы в 2020 году по времени совпадают с ажиотажными покупками лекарств в аптеках. Первый пик был в марте, затем в октябре — декабре. Причем осенью прошлого года динамика была сильнее. Если в сентябре 2020 года прирост относительно того же месяца 2019 года составил +31%, то в последующие месяцы ушедшего года продажи в рублях выросли почти в два раза. В начале текущего года прирост также очевиден — в январе +49%, в феврале +26% по сравнению с актуальным периодом 2020 года. Источник: AlphaRM В обзор вошли две терапевтические группы EphMRA — 2 уровня: витамины и минеральные вещества. Витамин D – фаворит продаж В 2020 году витамин D3 стал почти таким же популярным, как поливитамины. СМИ, ссылаясь на последние научные исследования, сообщили о возможном благоприятном влиянии витамина D на иммунитет, что особенно важно во время пандемии. И после этого препараты, содержащие витамин, стали пользоваться повышенным спросом. В 2020 году в аптеках продавалось около 60 различных марок витамина D3 (лекарства и БАД). Годом ранее в продаже было всего 26 брендов. Причем их количество выросло именно к концу года. Если в январе на полках аптек было представлено 26 брендов, то в декабре – 53. Исполнительный директор СРО СП БАД Александр Жестков пояснил «ФВ», что это можно объяснить особенностями регулирования БАД. Производитель, который имеет свидетельство о госрегистрации БАД с действующим веществом витамина D, может произвести препарат как под своей маркой, так и по контракту под маркой заказчика. Большая часть из 60 брендов, продававшихся в аптеках в 2020 году, – это БАД. Как лекарства зарегистрированы только пять: «Аквадетрим», «Дэтриферол», «Компливит», «Фортедетрим», «Вигантол». TOP5 МНН по объему продаж в 2020 году в аптеках МНН Объем продаж, млрд руб. Прирост, 2021/2020, % Поливитамины+Минералы 8,9 20,6 Колекальциферол 7,8 181,2 Аскорбиновая кислота 5,3 109,6 Магния лактата дигидрат+пиридоксина гидрохлорид 3,8 24,3 Поливитамины 2,1 12,8 Источник: AlphaRM Самые популярные витамины Лидером среди брендов уже второй год подряд остается «Магне В6» производства Sanofi с долей рынка более 6% в стоимостном выражении. За ним следует поливитаминный комплекс «Супрадин», немного уступающий лидеру. На третью позицию в ушедшем году вырвался препарат витамина D3 «Аквадетрим» производства «Акрихин» — его доля 5,7%. В ТОР10 представлено два бренда витамина D3: «Аквадетрим» и «Детримакс». Повышенный спрос и внедрение системы обязательной маркировки лекарств привели к тому, что «Аквадетрим» на некоторое время исчез с аптечных полок в 2020 году. Вследствие ажиотажного спроса продажи многих марок витамина D3 значительно выросли. Особенно впечатляющий рост зафиксирован у биологической добавки «Детримакс» (Unipharm Inc) — +31 строчка в рейтинге брендов за год. ТОР10 брендов на аптечном рынке витаминов и минералов в 2020 году Рейтинг Бренд Корпорация Объем продаж, млрд руб. Прирост продаж, 2020/2019, % 2020 2019 1 1 Магне В6 Sanofi 3,3 27,9 2 2 Супрадин Bayer 3,3 29,2 3 7 Аквадетрим Акрихин 3,2 129,0 4 3 Компливит Отисифарм 3,1 23,6 5 4 Магнелис Отисифарм 2,5 34,3 6 16 Витамин с Различные производители 2,3 277,2 7 38 Детримакс Unipharm Inc 1,9 677,2 8 12 Солгар Solgar 1,7 112,4 9 5 Фемибион Dr. Reddy»s Laboratories, Ltd. 1,7 12,3 10 8 Доппельгерц Queisser Pharma 1,6 20,1 Источник: AlphaRM Витамины в регионах В различных регионах страны лидирующие на местном аптечном рынке бренды отличаются. К примеру, в Центральном федеральном округе, на который приходится 31,4% рынка витаминов и минералов в России, лидирующий бренд – «Супрадин», а в Приволжском ФО покупатели больше предпочитают «Компливит». В Сибирском ФО в 2020 году лидером продаж стал «Аквадетрим». Источник: AlphaRM Структура витаминных продаж Большая часть исследуемых средств (77%) – витамины. Выборка включает препараты и биологические добавки для приема внутрь, без включения инъекционных форм и суппозиториев. Абсолютное большинство витаминных средств (96%) отпускаются из аптек без рецепта. И лишь 8% витаминов и минералов для внутреннего применения входят в список ЖНВЛП. Источник: AlphaRM БАД или не БАД В течение нескольких лет на рынке наблюдается снижение доли лекарственных средств в сегменте витаминов и минералов. Это происходит по причине ухода из лекарств некоторых марок в сегмент БАД. Зачастую различия между лекарствами и БАД сводятся лишь к особенностям регистрации и практически не связаны с составом. Трудности в процессе оформления препаратов заставляет производителей регистрировать лекарства как биодобавки. К примеру, в 2018 году доля БАД составляла 36,4%, а уже в 2020 году она увеличилась до 47,9%. Источник: AlphaRM

