«Спутник V» зарегистрирован в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. «Спутник V» — одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в этой стране. Индия также является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V». Общее число жителей этих государств достигает 3 млрд человек, или 40% населения планеты. Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые проводились в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories. «Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата «Спутник V» в год», – говорится в сообщении фонда. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. В конце марта сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca от COVID-19, которые были произведены Индийским институтом сыворотки (SII), из-за роста числа зараженных. Принятые меры коснулись заказов со стороны разных стран, а также поставок в глобальный фонд COVAX, который направлен на обеспечение препаратами бедных стран. Возобновление поставок ожидается только к лету. Также Индия запретила экспорт ремдесивира, который предназначен для лечения коронавируса. 11 апреля министерство здравоохранения страны заявило, что в ближайшее время спрос на препарат может значительно увеличиться. «В Индии с недавнего времени наблюдается всплеск случаев заболевания COVID. По состоянию на 11 апреля насчитывается 1,108 млн активных случаев заболевания COVID, их число неуклонно растет. Это привело к внезапному всплеску спроса на инъекционный ремдесивир, используемый для лечения пациентов с COVID. В ближайшие дни существует вероятность дальнейшего увеличения этого спроса», – передает заявление ведомства Times of India.

