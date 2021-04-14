Дистанционное взаимодействие производителей с розничным звеном заметно активизировалось

Несмотря на большую доступность сотрудников аптек по сравнению с врачами, для медицинских представителей во время пандемии объем активностей в дистанционном режиме вырос и в этом сегменте.

Усиление активности в удаленных визитах в розничном звене отмечено практически для всех компаний производителей, однако охват первостольников дистанционными визитами в мессенджерах все еще сравнительно невелик и у лидеров составляет около 8%. Увеличилась и активность в общении по телефону: охват лидеров в этом канале составляет 8–10%. В большей степени использование таких форматов удаленных контактов характерно для коммуникаций с менеджерами аптек (наиболее активными игроками охватывается около 15% в этом сегменте). Об этом свидетельствуют данные осенней волны регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», приведенные компанией Ipsos.

Несмотря на сравнительно низкий охват удаленными коммуникациями, доля спонтанных упоминаний лучших компаний по качеству дистанционной работы (без подсказки) существенно выше. Тройка лидеров: Bayer (19%), Teva (16%), КРКА (10%).

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik