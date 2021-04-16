ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от коронавируса

В июле одновременно стартуют первая и вторая фазы клинических исследований вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Доклинические испытания вакцины ФМБА России от коронавируса должны завершиться в июне, в следующем месяце начнутся ее клинические исследования. Об этом рассказала глава агентства Вероника Скворцова, сообщает «РИА Новости». «Надеемся в июле выйти на совмещенную первую/вторую фазу клинических исследований», — сказала она.

Также Скворцова рассказала, что ФМБА получило разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний комбинированного препарата для лечения коронавируса «МИР-19». По ее словам, вторая фаза продлится несколько месяцев, регистрация лекарственного средства запланирована на конец года.

О завершении первой фазы исследований препарата «МИР-19» стало известно 12 апреля, они стартовали еще в конце декабря 2020 года. В ФМБА сообщали, что препарат показал безопасность и хорошую переносимость. Тогда же институт иммунологии ФМБА получил патент на этот препарат.

«МИР-19» разработали по поручению Скворцовой, его можно вводить интраназально или с помощью ингаляции. По словам главы ФМБА, исследования в клеточной культуре и на животных продемонстрировали высокую эффективность этого лекарства. Она отмечала, что «МИР-19» может снизить вирусную нагрузку на организм в 10 тыс. раз.

Фото: kremlin.ru

Григорий Дубов

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