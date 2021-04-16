Риски образования тромбоза после вакцинации Pfizer или Moderna сопоставимы с AstraZeneca

После укола Pfizer и Moderna тромбоз появлялся в 4 случаях на 1 млн человек, после вакцинации AstraZeneca – в 5 случаях. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета после исследования разных вакцин и их реакции на организм человека.

Ученые Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что риски образования тромбоза после введения вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca примерно одинаковы.

Результаты исследования показывают, что после вакцинации Pfizer и Moderna тромбоз образовался в 4 случаях на 1 млн человек, а после введения препарата AstraZeneca – в 5 случаях на 1 млн человек. При этом у непривитых переболевших коронавирусом пациентов тромбы появлялись в 39 случаях на 1 млн человек. Исследователи отмечают, что эти данные следует интерпретировать осторожно, поскольку новая информация по образованию тромбов у пациентов все еще собирается.

«Мы сделали два важных вывода. Во-первых, COVID-19 заметно увеличивает риск возникновения церебрального венозного тромбоза. Во-вторых, риски, которые несет COVID-19, значительно выше, чем риски [возникновения негативных последствий] от вакцин. Это то, что следует учитывать при рассмотрении баланса между рисками и преимуществами вакцинации», — заявил профессор психиатрии и руководитель группы трансляционной нейробиологии Оксфордского университета Пол Харрисон.

«Сообщения, что COVID-19 связан с церебральным венозным тромбозом и тромбозом воротной вены, очевидны, и мы должны принять их к сведению», — добавил другой участник группы, доктор Максим Таке.

Накануне фармкомпании Pfizer и Moderna сообщили, что не нашли доказательств возможного риска образования тромбоэмболических заболеваний при использовании их вакцин от коронавируса. В начале апреля Европейский медицинский регулятор признал тромбоз сосудов крайне редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

Григорий Дубов

pharmvestnik