Росздравнадзор откроет Корпоративный университет

Любой желающий сможет стать вольным слушателем Корпоративного университета, который откроет Росздравнадзор в 2021 году. Образовательный центр будет готовить многопрофильных специалистов-контролеров.

В 2021 году Росздравнадзор откроет Корпоративный университет. По словам руководителя ведомства Аллы Самойловой, пандемия вскрыла недостаток многопрофильных специалистов-контролеров, и создание собственного университета призвано решить эту проблему. Об этом она рассказала во время итоговой коллегии регулятора по результатам 2020 года, которая прошла 15 апреля, передает корреспондент «ФВ».

«Сотрудник надзорного органа должен обладать компетенциями для того, чтобы при выходе в медицинскую или фармацевтическую организацию быть образцом знаний и быть в состоянии подсказать, как улучшить работу этой организации», – пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы решили не ограничиваться отдельными школами, курсами повышения квалификации, а создать корпоративный университет, – продолжила Самойлова. – Он займется формированием образовательной платформы для стратегического развития кадрового состава службы, разработкой и внедрением инструментов для накопления и распространения передовых знаний и трансляции лучшего опыта».

Первыми слушателями станут сотрудники территориальных органов, а также претенденты на вакантные должности. В дальнейшем каждый желающий сможет стать свободным слушателем открытого корпоративного университета Росздравнадзора, анонсировала глава ведомства.

Преподавателями сначала выступят сотрудники центрального аппарата, а впоследствии – приглашенные преподаватели вузов и научных институтов.

Екатерина Погонцева

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