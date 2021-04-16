Apple и Google сочли незаконным отслеживание местоположения зараженных коронавирусом

Обновление приложения Министерства здравоохранения Великобритании для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом было заблокировано Apple и Google за сбор конфиденциальных данных о пользователях. Британский Минздрав получал информацию о геолокации людей с помощью программы, что является нарушением условий лицензионного соглашения, подписанного с компаниями.

Apple и Google заблокировали обновление приложения Национальной службы здравоохранения (NIH) Великобритании, предназначенное для отслеживания лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом. Причиной послужило нарушение условий лицензионного соглашения, подписанного государственным органом с компаниями, и политики в отношении конфиденциальных данных пользователей. Об этом пишет новостное агентство BBC.

Обновленное приложение запрашивало у пользователей с положительным тестом на коронавирус места, которые они посетили, сканируя специальные QR-коды, размещенные на плакатах. Их геолокации должны были использоваться в качестве предупреждения других людей.

Обновление было приурочено к ослаблению карантинного режима. Но обе компании с самого начала категорически запретили его реализацию.

Министерство здравоохранения Великобритании согласилось не собирать никаких данных о местоположении с помощью своих приложений, чтобы иметь возможность пользоваться технологией API, разработанной Apple и Google. Она позволяет отслеживать контакты между людьми с помощью Bluetooth и отправляет оповещение пользователям в случае возможного взаимодействия с зараженными. Персональная информация о них при этом остается скрытой для всех.

Минздрав страны отказался комментировать, почему пренебрег установленными правилами. Компании не стали удалять приложение полностью и оставили в своих магазинах его старую версию.

Приложение было запущено еще осенью прошлого года. Однако его часто критиковали, поскольку программа предоставляла мало полезной информации о контактах с зараженными и местах, которые они могли посетить, а местные власти редко использовали функцию отправки предупреждений о пересечении с больными коронавирусом.

Отложенное обновление было нацелено на автоматизацию функции информирования пользователей. Если человек побывал в том же самом месте, что и люди с положительным тестом на COVID-19, приложение автоматически предупреждало бы его.

Владимир Заболотских

pharmvestnik