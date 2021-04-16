Дания первой в мире полностью отказалась от вакцин AstraZeneca

Дания стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca из-за проблем с образованием тромбов у пациентов. По новому плану вакцинации страна будет использовать препарат Johnson & Johnson, который также предположительно вызывает проблемы с тромбами. Оставшиеся вакцины AstraZeneca хотят выкупить Латвия и Литва.

Дания стала первой страной, полностью отказавшейся использовать вакцины AstraZeneca из-за проблем с образованием тромбов у пациентов, пишет Reuters. Глава Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром заявил, что результаты исследований случаев тромбоэболии, связанных с вакциной, показали наличие «реальных и серьезных побочных эффектов». «Поэтому мы решили продолжить программу вакцинации для всех целевых групп без этого препарата», — добавил он.

В свою очередь AstraZeneca заявила, что уважает выбор Дании и продолжит предоставлять ей данные для принятия последующих решений по вакцине. «Реализация и развертывание программы вакцинации — это дело каждой страны, которое она проводит с учетом локальных условий», — отметили представители компании.

В начале марта EMA признало тромбоз сосудов крайне редким побочным эффектом вакцин AstraZeneca, проанализировав более 80 случаев таких исходов у пациентов в Европе. Комитет заключил, что «исследуемое сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко и общие преимущества вакцины для предотвращения COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов».

Reuters отмечает, что согласно государственной программе по вакцинации треть заказанных Данией вакцин составляют препараты J&J, у которых также фиксировались проблемы с тромбообразованием. EMA уже сообщило, что изучает такие случаи, имевшие место в США. По данным агентства, после вакцинации препаратом американского производителя были зарегистрированы четыре серьезных случая образования необычных сгустков крови с низким содержанием тромбоцитов.

Агентство Sputnik Литва сообщает, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к Дании с просьбой передать стране неиспользованные дозы вакцины. «Я понимаю, что Дания решила вообще не вакцинировать AstraZeneca, и понимаю, что она получила довольно много запросов, поэтому, очевидно, сможет выбрать, кому и сколько из неиспользованного количества [вакцин] дать», – цитирует ее агентство.

Ранее министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс сообщил в своем Twitter, что Минздрав страны свяжется с датским правительством и уточнит, может ли Латвия претендовать на эти вакцины.

Николай Соколов

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