Росздравнадзор призовет искусственный интеллект для обработки обращений граждан

Росздравнадзор намерен внедрить технологии искусственного интеллекта для обработки обращений граждан, которые растут из года в год. По итогам прошлого года рост составил 39%.

Количество обращений в Росздравнадзор в 2020 году выросло на 39%. Это свыше 131 тыс. писем и звонков, 61,8% из которых касались вопросов лекарственного обеспечения. Об этом и других результатах работы прошлого года говорилось в ходе итоговой коллегии регулятора, передает корреспондент «ФВ».

Росздравнадзор планирует внедрить искусственный интеллект, чтобы разгрузить своих сотрудников, которые ведут прием обращений граждан, рассказала руководитель ведомства Алла Самойлова. Она связала увеличение поступающих жалоб с ростом доверия к службе. Больше половины обращений так или иначе касаются вопросов лекарственного обеспечения.

С целью пресечения оборота фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных препаратов совместно с правоохранительными органами Росздравнадзор провел 677 проверок в 2020 году. По их результатам было заведено 11 уголовных дел.

Было заблокировано более 1 тыс. сайтов, которые незаконно торговали лекарствами. Более 6,5 млн упаковок лекарств были изъяты из обращения регулятором как несоответствующие установленным требованиям. При этом количество серий, которые изымаются, снижается из года в год.

Ограничено обращение свыше 3,4 млн медицинских изделий. Признаки незарегистрированных и фальсифицированных МИ установлены примерно в 15% случаев.

Фото: пресс-служба администрации главы Чувашской Республики



Екатерина Погонцева

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