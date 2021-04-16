В России зарегистрирована тест-система для определения количества антител к коронавирусу

В России зарегистрирована иммуноферментная тест-система для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2, в том числе переболевших или контактировавших с коронавирусом при отсутствии симптомов.

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал новую иммуноферментную тест-систему. Она определяет количество антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у инфицированных, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики. Эта разработка является первой в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Показанием к использованию реагентов является необходимость оценки развития антительного иммунитета к коронавирусу у больных в процессе лечения, а также у выздоровевших для оценки образования антител и у здоровых людей – для оценки уровня популяционного иммунитета.

Тест обладает высокой аналитической чувствительностью, предел обнаружения антител составляет 50 у.е./мл, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки/плазмы крови.

С его помощью возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что поможет принять решение о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы.

pharmvestnik