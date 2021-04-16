Сбер закрыл сделку по покупке маркетплейса Goods.ru

Сбер закрыл сделку по покупке 85% Goods.ru. Теперь принадлежащая Сберу компания «Цифровые активы» владеет долей в 4,2 млрд руб. в уставном капитале ООО «Маркетплейс».

Сделка по покупке Сбером 85% Goods.ru, о которой было объявлено в конце января, закрыта. Теперь ООО «Цифровые активы», принадлежащее Сберу, владеет долей в 4,25 млрд руб. в уставном капитале ООО «Маркетплейс» (бренд Goods.ru), пишет finam.ru.

Как писал «ФВ» в конце января, Сбер, группа «М-Видео-Эльдорадо» и основатель Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса. В рамках соглашения Сбер инвестирует около 30 млрд руб. и выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд руб. В результате сделки Сбер получит 85% долю в маркетплейсе, 10% сохранит «М.Видео-Эльдорадо», 5% – основатель «М.Видео» Александр Тынкован.

Тогда сообщалось, что Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера. Среди партнеров Goods.ru значатся аптеки «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека» и «Самсон-Фарма», входящие в группу компаний «Эркафарм».

Фото: sber.ru

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