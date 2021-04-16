Ростех объявил о производстве «Ковид-глобулина» в Перми

На базе пермского филиала НПО «Микроген» Ростех планирует создать новое производства АКДС-вакцин, а также модернизировать и расширить производство препаратов крови, в том числе за счет выпуска «Ковид-глобулина» для лечения коронавирусной инфекции.

Ростех и Пермский край подписали меморандум о сотрудничестве при реализации двух крупных инвестиционных проектов. В рамках партнерства в Перми будет открыто новое производство вакцин, а также организован выпуск препаратов на основе плазмы крови, в том числе − «Ковид-глобулина» для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Ростех.

Масштабные проекты будут реализованы на базе пермского филиала НПО «Микроген» (предприятие входит в фармацевтический холдинг «Нацимбио» ГК «Ростех»). Планируется создание нового производства АКДС-вакцин, а также модернизация производства препаратов крови и расширение его мощностей. После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно.

В новом корпусе филиала НПО «Микроген» в Перми планируется организовать производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения 5- и 6-компонентных отечественных АКДС-вакцин, в том числе новой пентавакцины, содержащей пять компонентов – против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.

Проект модернизации производства препаратов крови предусматривает внедрение усовершенствованной технологии хроматографической очистки иммуноглобулинов, позволяющей получать высокоочищенные препараты. Эта технология уже легла в основу новой разработки холдинга «Нацимбио» – «Ковид-глобулина».

Минздрав одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, 1 апреля. Препарат «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров и будут продолжаться примерно полгода. На данный момент препарат будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы – для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

pharmvestnik