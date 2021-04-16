Сеченовский университет заказал разработку виртуальной фармацевтической фабрики

Сеченовский университет заказал разработку программного модуля для шлемов виртуальной реальности, с помощью которого можно симулировать работу фармацевтического производства в реальном масштабе. С помощью дополненной реальности предполагается демонстрировать различные ситуации. К примеру, нарушения в рабочем процессе и введение в производство нового препарата.

Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова (Сеченовский университет) 13 апреля объявил конкурс на разработку трех модулей виртуальной реальности для симуляции различных ситуаций в фармацевтической и медицинской сферах, следует из документов на сайте госзакупок.

«Используя шлем и контроллеры виртуальной реальности, студенты университета через платформу могут отработать различные сценарии, которые физически невозможно отработать в стенах университета – выполнить различные хирургические операции или в мельчайших подробностях изучить строение человеческого тела», — говорится в техническом задании.

Вуз планирует приобрести три новых программы для VR-шлемов: «Виртуальный пациент», который будет моделировать приступы астмы у 7-летнего ребенка, а также инвагинацию кишечника младенца, «Цифровой двойник сердечно-сосудистой системы» и «Фармацевтическое производство».

Виртуальная фабрика будет моделировать основные технологические процессы предприятия в реальном масштабе с действующей VR-моделью контрольно-аналитической лаборатории. Это необходимо для ознакомления студентов с внутренними элементами фармацевтического производства без доступа на действующие заводы. С помощью дополненной реальности предполагается демонстрировать различные ситуации. К примеру, нарушения в рабочем процессе и введение в производство нового препарата.

Начальная цена контракта на разработку трех модулей составляет 19 млн руб. Итоги конкурса среди разработчиков планируется подвести 27 апреля.

Юлия Куликова

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