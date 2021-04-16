РФПИ договорился с южнокорейскими компаниями о производстве «Спутника V»

РФПИ и южнокорейские компании GL Rapha и ISU ABXIS подписали соглашение о передаче технологий и производстве вакцины «Спутник V» в Южной Корее. Пилотное производство вакцины на предприятии ISU ABXIS запланировано на конец апреля.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о подписании соглашения с южнокорейской биотехнологической компанией GL Rapha и ISU ABXIS (дочерней компанией ISU GROUP) о предоставлении технологий и производстве российской вакцины «Спутник V» в Южной Корее.

В ноябре 2020 года РФПИ GL Rapha (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) объявили о соглашении по производству в стране вакцины против коронавируса «Спутник V». В феврале GL Rapha завершила создание консорциума по производству вакцины в Корее, включающего 8 ведущих фармацевтических компаний.

Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU ABXIS является первым трехсторонним контрактом на передачу технологий с компанией, принадлежащей южнокорейскому консорциуму, сообщает РФПИ. Ожидается, что пилотное производство вакцины на предприятии ISU ABXIS, расположенном в Йонг-Ин, начнется в конце апреля.

«Это первый случай, когда консорциум официально подписал контракт с РФПИ наряду с фактической передачей технологий и постоянной коммуникацией, ISU ABXIS сделает все возможное, чтобы как можно скорее определить технологию производства и достаточные поставки «Спутника V», – сказал руководитель отдела развития бизнеса ISU ABXIS Сухён Чжон.

Фото: Минпромторг РФ



Елена Сидорова

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