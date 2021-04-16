EMA заявил о безопасности вакцины J&J на фоне приостановки ее использования в США

Европейский медицинский регулятор заявил, что преимущества вакцины J&J от коронавируса перевешивают риски образования тромбов у пациентов. Тем не менее агентство проводит оценку зарегистрированных побочных эффектов и выпустит соответствующие рекомендации на следующей неделе.

EMA считает, что преимущества вакцины против COVID-19 по-прежнему перевешивают риски побочных эффектов, об этом регулятор пишет на своем сайте. Агентство заявляет, что в настоящий момент расследует все зарегистрированные случаи тромбоза и выпустит свое заключение по этому поводу на следующей неделе.

«EMA расследует все зарегистрированные случаи и решит, необходимы ли регулирующие меры. Агентство тесно сотрудничает с FDA США и другими международными регулирующими органами», – пишет регулятор.

На днях американское FDA обратилось к штатам США с просьбой временно приостановить использование вакцины J&J в качестве «меры предосторожности». Ранее у шести из 6,8 млн вакцинированных были обнаружены проблемы с нарушениями свертываемости крови.

Все шесть случаев зафиксированы в США у женщин в возрасте от 18 до 48 лет, при этом симптомы развивались через 6–13 дней после вакцинации. FDA заявило, что одна женщина умерла в результате осложнений, связанных со свертыванием крови, а другая находится в критическом состоянии.

Несмотря на заявление EMA, Еврокомиссия приняла решение не продлевать в следующем году договоры о поставках вакцин от COVID-19 с AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейский союз откажется от применения вакцин на основе вирусных векторов и сосредоточится на закупке и вакцинации населения препаратами на основе технологии мРНК.

«Мы должны сосредоточиться на технологиях, которые подтвердили свою пользу. Яркий тому пример – мРНК-вакцины», – подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Николай Соколов

pharmvestnik